Российских пленных кормят как офицеров ВСУ – в минюсте рассказали о том, чем именно

Горе-воинам не дают только фруктов и конфет — стали известны подробности пребывания россиян в плену.

В Минюсте рассказали о режиме дня российских пленных и об их меню - с мясом, рыбой и овощами. Подробности в интервью ТСН.ua сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

"Они имеют право на сон в течение 8 часов, трехразовое питание по стандартам Женевской конвенции. Стандарты аналогичны стандартам для офицеров ВСУ. Просыпаются они в шесть утра, им дается время на приведение себя в порядок, на зарядку. Кроме этого, есть определенные режимные моменты. Например, переклички. Если есть работа – они работают. Есть и свободное время, время для еды. Отбой – в 22 часа", — сообщила нам Елена Высоцкая.

На уточняющий вопрос о том, действительно ли кормят их так, как в украинской армии – офицеров, Высоцкая ответила: "Да. Это такая особенность".

Также стало известно, что именно входит в меню пленного врага.

"Есть определенное требование к калорийности. Обязательно – мясо, рыба. Также каши, овощи. Нет в перечне фруктов и таких вкусных вещей как конфеты", — сообщила Высоцкая.

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