ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
114
Время на прочтение
1 мин

Российским ударом повреждено медицинское учреждение в Киеве: фото последствий

К счастью, персонал и пациенты медицинского учреждения не пострадали.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Последствия удара по Институту отоларингологии в Киеве

Последствия удара по Институту отоларингологии в Киеве / © ТСН

В результате массированного удара по Киеву, который нанесла ночью 14 ноября российская террористическая армия, повреждено здание столичного Института отоларингологии.

Об этом сообщил журналистке ТСН Наталье Нагорной медицинский директор этого заведения Владислав Гайдук.

«В результате массовой атаки пострадали корпуса нашего института. Выбило практически все окна, окна снаружи, внутри, двери, в коридорах, в палатах», — рассказал он.

По словам Владислава Гайдука, персонал и пациенты не пострадали.

/ © ТСН

© ТСН

/ © ТСН

© ТСН

/ © ТСН

© ТСН

«Все были переведены в укрытие, после чего были переведены в другие наши стационарные отделения», — отметил он.

Медицинский директор Института отоларингологии также сообщил, что функционирование отделений будет временно происходить в других отделениях этого заведения.

Напомним, Киев и область ночью 14 ноября пережили комбинированную вражескую атаку. В столице, по предварительным данным, было четверо погибших и более 20 пострадавших.

Дата публикации
Количество просмотров
114
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie