Российским ударом повреждено медицинское учреждение в Киеве: фото последствий

В результате массированного удара по Киеву, который нанесла ночью 14 ноября российская террористическая армия, повреждено здание столичного Института отоларингологии.

Об этом сообщил журналистке ТСН Наталье Нагорной медицинский директор этого заведения Владислав Гайдук.

«В результате массовой атаки пострадали корпуса нашего института. Выбило практически все окна, окна снаружи, внутри, двери, в коридорах, в палатах», — рассказал он.

По словам Владислава Гайдука, персонал и пациенты не пострадали.

«Все были переведены в укрытие, после чего были переведены в другие наши стационарные отделения», — отметил он.

Медицинский директор Института отоларингологии также сообщил, что функционирование отделений будет временно происходить в других отделениях этого заведения.

Напомним, Киев и область ночью 14 ноября пережили комбинированную вражескую атаку. В столице, по предварительным данным, было четверо погибших и более 20 пострадавших.