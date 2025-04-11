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Российский дрон на Житомирщине попал по жилому дому: люди рассказали шокирующие подробности
Российские оккупанты атаковали Житомирщину. Что известно о последствиях удара?
Один человек погиб, еще пятеро получили ранения в результате атаки россиян в Житомирском районе. Там вражеский дрон попал в многоэтажку.
Об этом с места происшествия рассказала корреспондентка ТСН Валентина Доброта.
Российский беспилотник на своем пути счесал деревья и упал рядом с многоэтажкой. От взрывной волны вокруг вылетели окна и двери, а магазин на первом этаже вспыхнул.
Юрий едва сдерживает слезы. Его квартира на втором этаже выгорела практически у него на виду. Он сюда забежал забрать кота и документы, когда дом был полностью в дыму.
Мужчина вспоминает, что когда объявили воздушную тревогу, он возвращался с работы. Жене и дочери сказал спрятаться в укрытии — это метрах в двухстах от дома.
В квартире напротив Юрия — лежащая мама и маленький внук пани Леси. Сама женщина в момент удара была в Киеве на работе.
В общей сложности — шестеро раненых разной степени тяжести, они госпитализированы в различные больницы. Девочке 2011 года рождения в Киеве сделали операцию на глазу. Один человек погиб. Местные жители первыми бросились помогать раненым и выносить лежащих из разбитых квартир.
Последствия разрушений были ликвидированы до полуночи, также спасатели развернули пункты обогрева.
Пострадали более ста квартир. Люди получают пленку, другие строительные материалы и зашивают окна. Для получения компенсаций пострадавшим для восстановления жилья создана специальная комиссия. Ее представители уже обходят разбитые квартиры.
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