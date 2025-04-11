Российский дрон на Житомирщине попал по жилому дому: люди рассказали шокирующие подробности

Последствия российской атаки

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Один человек погиб, еще пятеро получили ранения в результате атаки россиян в Житомирском районе. Там вражеский дрон попал в многоэтажку.

Об этом с места происшествия рассказала корреспондентка ТСН Валентина Доброта.

Российский беспилотник на своем пути счесал деревья и упал рядом с многоэтажкой. От взрывной волны вокруг вылетели окна и двери, а магазин на первом этаже вспыхнул.

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Юрий едва сдерживает слезы. Его квартира на втором этаже выгорела практически у него на виду. Он сюда забежал забрать кота и документы, когда дом был полностью в дыму.

Мужчина вспоминает, что когда объявили воздушную тревогу, он возвращался с работы. Жене и дочери сказал спрятаться в укрытии — это метрах в двухстах от дома.

В квартире напротив Юрия — лежащая мама и маленький внук пани Леси. Сама женщина в момент удара была в Киеве на работе.

Место русского удара / © ТСН

В общей сложности — шестеро раненых разной степени тяжести, они госпитализированы в различные больницы. Девочке 2011 года рождения в Киеве сделали операцию на глазу. Один человек погиб. Местные жители первыми бросились помогать раненым и выносить лежащих из разбитых квартир.

Последствия разрушений были ликвидированы до полуночи, также спасатели развернули пункты обогрева.

Пострадали более ста квартир. Люди получают пленку, другие строительные материалы и зашивают окна. Для получения компенсаций пострадавшим для восстановления жилья создана специальная комиссия. Ее представители уже обходят разбитые квартиры.

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Дата публикации 18:50, 11.04.25 Количество просмотров 11 ТСН новости 18:00 11 апреля. Дрон попал в многоэтажку в Житомирской области! Репортаж из Торецка