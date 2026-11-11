Российский дронный террор породил новый психический синдром среди украинцев: медики были потрясены его последствиями

Из-за войны изменилось состояние здоровья украинцев / © ТСН

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Навязчивая тревога, панические состояния и чувство беспомощности — украинцы всё чаще обращаются к врачам с симптомами психических расстройств. Пациенты связывают своё состояние с истощением и усилением российских атак.

Так у медиков появился новый термин — «дронофобия». Что это за синдром и как от него избавиться — корреспондент ТСН Наталья Ткачук пообщалась с теми, кто испытывает подобные состояния, и со специалистами, которые помогают с ними справляться.

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Прилет во время онлайн-урока: защитная реакция и новые страхи

Это видео разлетелось по соцсетям: обычная киевская квартира, молодая девушка общается по видеосвязи, как вдруг разговор прерывает взрыв от попадания российского дрона.

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Елизавета Мовчан, веб-дизайнер: «В тот момент казалось, будтоя оказалась в фильме, в боевике. То есть вроде бы стекло сзади разлетается, но я осознаю, что я жива — ну, то есть руки целы, всё цело… Я смотрю, что край дома горит, всё в огне и всё в дыму».

Елизавете Мовчан — 24 года. Она веб-дизайнер и в тот вечер проводила онлайн-урок. Её ученики стали свидетелями того, как российский беспилотник попал во двор жилого комплекса. В результате этого удара 12 октября двое людей, которые в это время находились на улице, погибли, ещё семеро получили ранения.

Лиза живет на восьмом этаже пострадавшего дома. Окно, у которого она сидела, чудом уцелело и не обрушилось на нее.

Елизавета Мовчан, веб-дизайнер: «Мне кажется, спасло то, что было открыто окно… И так как я забежала в ванную, я думала продолжать Zoom, хотя люди говорили: «Нет, Лиз, тебе нужно успокоиться». Но в тот момент я это не особо осознавала, и поэтому это выглядело, как будто я очень эмоциональна, как будто я счастлива, но это было не так — то есть меня тоже очень трясло».

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Улыбка была защитной реакцией на стресс, объясняет девушка. Раньше Лиза спокойно относилась к тревогам и взрывам, но в этот раз взрыв впервые произошёл так близко. И после этого она стала по-другому реагировать на подобные случаи.

Елизавета Мовчан, веб-дизайнер: «Я стала более настороженной. У меня повысился уровень тревожности… Раньше я как-то относилась к этому так: это где-то далеко, это не рядом со мной, со мной такого не может случиться…»

«Дронофобия»: почему возникает страх и кто им страдает

Война и постоянная опасность создают новые вызовы для нашей психики. Тревога, панические состояния и чувство бессилия: по данным ВОЗ, в 2026 году около 10 миллионов украинцев подвержены высокому риску возникновения различных форм психических расстройств или уже страдают от них. Но за помощью обращается лишь каждый пятый.

Евгений Скрипник, психиатр: «Многие украинцы сейчас страдают дронофобией. То есть у них учащается сердцебиение, возникает постоянная тревога, могут наблюдаться нарушения сна, где-то они слышат жужжание — и сразу у них возникает паника, переживания, волнение».

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Страх и специфическая реакция психики на беспилотные летательные аппараты — так медики объясняют дронофобию. Именно так сначала в военных госпиталях стали называть определенные психические расстройства у бойцов, которые испытывали постоянную угрозу со стороны FPV-дронов на фронте. Но всё чаще с подобными состояниями обращаются и гражданские лица, причём раздражителями могут быть не только БПЛА.

Александр Устенко, пострадавший в результате российского нападения: «Самое сложное — это признаться самому себе, что у тебя есть такая проблема, ну и ещё — открыто поговорить об этом с окружающими».

Так, в течение года Александр Устенко тоже пытался самостоятельно справиться с паническими атаками. В июне прошлого года в его дом в Видрадном попала российская ракета.

Александр Устенко, пострадавший в результате российской атаки: «Обрушился потолок, завалил младшего сына… После этого я начал чувствовать, что как-то не совсем привычно реагирую именно на ракетную угрозу. Меня начинало трясти, когда я видел, что туда летят ракеты, и я не мог с собой поделать».

По словам Александра, с усилением российского дронного террора в Киеве и увеличением числа баллистических ударов его психическое состояние ухудшалось.

Александр Устенко, пострадавший в результате российского нападения: «Довел себя до того, что почти трое суток не спал… После этого решил обратиться к врачу».

Мужчина уже месяц занимается с психологом и принимает лекарства, которые прописал врач-психиатр. Это помогает в моменты тревоги легче переносить панические состояния, в частности благодаря специальным упражнениям.

Как справиться с панической атакой и где получить помощь

Специалисты рекомендуют применять простые и эффективные приемы самопомощи во время сильных приступов тревоги.

Марина Диденко, психолог: «Если речь идет о панической атаке или сильной тревоге, и вы ощущаете физиологические симптомы, попробуйте подышать. Сейчас в интернете много техник, например, квадратное дыхание или медленный вдох, быстрый выдох или наоборот. Вы можете выполнить определенные действия для себя, найти 5 предметов вокруг: что я могу увидеть, что могу услышать, что могу понюхать, что могу почувствовать на вкус, что могу ощутить на ощупь».

Если же приступы паники повторяются, а внутренняя тревога мешает жить, выходить из дома или заниматься повседневными делами — это признак того, что нужно обратиться к специалистам. Сегодня в Украине можно получить бесплатную психологическую помощь.

Ирина Микичак, советник министра здравоохранения Украины: «Все специалисты первичного звена сегодня имеют базовую подготовку по психологической поддержке. В первую очередь речь идет о семейных врачах, педиатрах и терапевтах. Что важно — эти врачи знают, куда дальше направить пациента».

За девять месяцев этого года за помощью к своему врачу обратились более 143 тысяч украинцев. Чаще всего пациенты жаловались на чувство тревоги, нервозности и напряжения, нарушения сна, эмоциональное истощение, трудности с концентрацией, а также острую реакцию на стресс. В более сложных случаях можно обращаться в Центры психического здоровья: в настоящее время в Украине работает 210 таких учреждений.

Александр Устенко, пострадавший в результате российской атаки: «Советую всем, у кого такие же проблемы, не ждать, а обращаться к специалистам, потому что облегчение действительно наступает».

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