Российский газ и Евросоюз: какие страны зависят от РФ и кто хочет отказаться от него

Австрия может расторгнуть контракт с российским "Газпромом". Профильное министерство поручило изучить экономические последствия такого шага. Евросоюз в целом ставит перед собой цель – избавиться от газовой зависимости от России до 2027 года.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки "Радио Свобода" Звезды Степаненко для ТСН.

В ЕС пытаются сократить покупку российского газа

Вместо российского трубопроводного топлива - норвежское, а также - сжиженный природный газ преимущественно из США, а еще - Северной Африки, Британии, Катара. Активное использование энергии солнца и ветра в больших количествах, экономия на освещении улиц и отоплении домов - и холодных зим, вопреки мрачным прогнозам Москвы, не случилось, - стабилизировался и рынок, и цены. Они близки к довоенным.

"Полтора года назад мы обсуждали, что произойдет, если российский газ будет отключен? Были дискуссии, что ЕС переживет огромную рецессию, что приведет к огромному экономическому удару. Этого не произошло. Были отдельные последствия для тех отраслей экономики, которые испытывали трудности из-за более высоких цен на энергоносители, особенно прошлой зимой. Но ЕС вполне смог справиться без российского газа", - говорит Бен МакВильямс, аналитик Bruegel.

Тим Макфи.

Чем ЕС заменил российский газ

Вместо российского трубопроводного топлива – норвежское, а также сжиженный природный газ преимущественно из США, а еще – Северной Африки, Британии, Катара. Активное использование энергии солнца и ветра в больших количествах, экономия на освещении улиц и отоплении домов – и холодных зим, вопреки мрачным прогнозам Москвы, не случилось – стабилизировался и рынок, и цены. Они близки к довоенным.

"Полтора года назад мы обсуждали, что произойдет, если российский газ будет выключен? Были дискуссии, что ЕС переживет огромную рецессию, что приведет к огромному экономическому удару. Этого не произошло. Были отдельные последствия для тех отраслей экономики, которые испытывали трудности из-за более высоких цен на энергоносители, особенно минувшей зимой. Но ЕС вполне смог справиться без российского газа", — говорит Бен МакВильямс, аналитик Bruegel.

Какие страны покупают российский газ

В отличие от нефти и угля из РФ, газ - еще не под санкциями. Сырье критически важно для европейских экономик. В прошлом году ЕС даже уличили - в рекордном импорте сжиженного газа из России, вопреки усилиям по снижению поставок.

В Еврокомиссии, реагируя на критику, подчеркивали: главное, что общие показатели зависимости снижаются. Доля российского газа, который доставляют сюда морем, - на уровне 6-ти процентов от всего голубого топлива в ЕС. Остальные 9-ть поступают через трубу, и среди его покупателей - Венгрия, премьер которой известен своими тесными связями с Россией.

Газ

"В случае с Венгрией ситуация не изменится, пока не произойдет смена правительства. Совершенно очевидно, что правительство Орбана, видимо, заключило очень выгодное соглашение по ценам и видит политические выгоды в сохранении этих отношений с Россией", - говорит Джейкоб Киркегаард, старший научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла.

Среди зависимых - Словакия и Австрия. В последней - доля российского газа в декабре вообще достигла 98 процентов. Но теперь и Вена намерена искать альтернативных поставщиков. На днях австрийский министр энергетики объявила о планах прекратить импорт и поручила аналитикам - изучить последствия. В более далеком будущем - в Австрии уже знают, что делать, рассказали эксперты.

"Энергетическая группа Австрии недавно заключила соглашение с американским производителем СПГ. Таким образом сжиженный природный газ с 2039 года будет импортироваться из США, а не из России", - говорит Кьяра Скаламандре, аналитик Центра европейской политики

"Прикрутить" газовый поток из России, который многие считают в ЕС токсичным, поможет и Украина - через нее проходит один из двух транзитных коридоров для российского газа. Контракт действует до конца этого года, продлевать не планируют ни в Москве, ни в Киеве.

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Напомним, у Путина пригрозили ответом после решения ЕС по замороженным активам РФ.

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