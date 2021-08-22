Российский газ и война на Донбассе: о чем Меркель в Киеве разговаривала с Зеленским

Российский газ и война на Донбассе: о чем Меркель в Киеве разговаривала с Зеленским

Это последняя зарубежная поездка Меркель как канцлера Германии.

Газ — это оружие в руках Кремля. О запуске "Северного потока-2", вероятных новых санкциях в отношении России и войне на Донбассе говорили 22 августа на Банковой. Президент Украины Владимир Зеленский принимал Ангелу Меркель. Это последняя ее зарубежная поездка в качестве канцлера Германии.

Об этом 22 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Полчаса переговоров с глазу на глаз. Комментируя их, президент Украины отмечает: российский газ — это оружие. Угрожающее, уточняет Зеленский, не только для Украины, но и для Европы.

"Это очень опасно. И даже сейчас, когда "Северный поток-2" не достроен, мы видим, кто контролирует газовые цены в Европе. Мы видим, как они меняются, как они прыгают вверх", — сказал Зеленский.

Украина ожидает гарантий от западных партнеров, в частности Германии, что Кремль не сможет это оружие использовать против Украины, когда газопровод в обход украинской территории заработает.

"Я хочу понять, что будет получать Украина и может потерять наше государство после того, как закончится договор 24 года, и кто дает конкретные гарантии Украине", — сказал Зеленский.

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Ангела Меркель, которая в Киев ехала через Москву, говорит, говорила об этом с президентом России Владимиром Путиным. И выступает за то, чтобы контракты на транзит газа через Украину были продлены быстрее. Если Россия этим вопросом будет манипулировать, то Германия, говорит, готова вводить санкции.

"Мы чувствуем себя ответственными, потому что есть большие беспокойства, которые я воспринимаю серьезно. Поэтому мы четко сказали, что будем выступать в рамках ЕС за последующие санкции. Если подтвердится подозрение, что трубопровод будет использован как оружие", — отметила Меркель.

У Германии, обещает Меркель, будет отдельный уполномоченный по вопросам транзита. И уже 23 августа о "Северном потоке-2" будут говорить министры энергетики сразу трех стран — Украины, Германии и США.

И в Москве, и в Киеве Меркель говорила о войне на украинском Востоке. Путину напомнила, что Крым — это Украина, и Берлин всегда будет поддерживать украинскую территориальную целостность. В Киеве прямо сказала, что Россия является стороной конфликта на украинском Востоке. Она регулярно саботирует "нормандский формат".

"Россия является участником этого конфликта, и поэтому правильно, что Украина отказывается вести прямые переговоры с представителями сепаратистов", — сказала Меркель.

Завершать газовые переговоры Украины придется уже другому канцлеру Германии. Ангела Меркель осенью завершает свою политическую карьеру. Президент Зеленский наградил ее орденом Свободы за многолетнюю поддержку Украины. И выразил надежду, что Меркель таки останется активным участником политической жизни и Германии, и Европы.

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