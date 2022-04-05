Российский газ раскалывает ЕС: как "троянские кони" Путина делают Европу соучастницей войны

Настоящая "смерть" Путина – отказ от покупки его нефти и газа. Ежедневно европейские импортеры платят за них по $850 млн.

Европа начинает признавать, что ошибалась по поводу России. Но отказываться от газа не готова даже после увиденных зверств путинской машины смерти в Буче и других городах и селах Киевской области. Эмбарго на покупку российских энергоносителей блокируют Германия, частично Франция, Австрия и Венгрия.

Премьер последней Виктор Орбан в воскресенье, 3 апреля, после победы на парламентских выборах и вовсе записал Владимира Зеленского к противникам своего режима наряду с Брюсселем и Соросом.

В среду, 6 апреля, Евросоюз должен решить, как накажет Россию за, как это называют на Западе, "резню в Буче", очевидно, опасаясь громко заявить о геноциде. Западная пресса пишет, что Брюссель может обрезать экспорт/импорт авиатоплива, изделий из стали и предметов роскоши, а также запретить российским кораблям заходить в порты ЕС.

Но настоящая смерть Кощея не там. Каждый день за российскую нефть и газ европейские импортеры платят по $850 млн. Только представьте, сколько это за месяц. Некоторые в ЕС предлагают ввести импортную пошлину на российские энергоносители. Что это значит? России придется платить импортную пошлину на продажу своего газа в Европу, что непременно отразится на спотовых ценах. Но коснется ли это долгосрочных контрактов, которые разные страны ЕС имеют с "Газпромом"? Очевидно – нет, потому что это противоречит договорным обязательствам, как и требование Путина платить за газ в рублях.

ТСН .ua проанализировал настроения в Евросоюзе.

Красные линии

После геноцида на Киевщине, The Washington Post в статье "Разница в Буче тестирует красные линии Европы по отношению к российским энергоносителям" ставит вопрос, а есть ли для Европы эти красные линии и где они проходят?

Даже Италия заявила, что не будет налагать вето на санкции по импорту российской нефти и газа, потому что имеет достаточные резервы, чтобы продержаться несколько месяцев. Да и Эммануэль Макрон, так любящий говорить с Путиным, за неделю до первого тура президентских выборов, запланированных на 10 апреля, сказал, что готов поддержать эмбарго на российские нефть и уголь, назвав зверства россиян в Буче военными преступлениями. Да, Франция пока не говорит, что готова отказаться от российского газа. Но это хотя бы нечто, учитывая, что из России ЕС экспортирует около четверти нефти.

противятся этому шагу венгры и немцы, потому что больше всего зависят от российского газа. Reuters цитирует руководителя немецкой энергокомпании E.ON Филиппа Тона, призвавшего потребителей готовиться к резкому повышению цен на электроэнергию и отопление, если Евросоюз таки введет эмбарго.

Президент Германии Франк-Валтер Штайнмайер (очень известен в Украине по "формуле Штайнмайера") признал, что его лоббизм "Северного потока-2" был ошибкой. Однако по немецкому телевидению кадры об ужасных зверствах россиян в Буче граничат с сюжетами о подорожании продуктов в крупнейших продуктовых дискаунтерах страны, пугая людей не только повышением цен на бензин и дизель, но и его возможным дефицитом.

К клубу "Путинферштейеров" добавилась еще и Австрия. По словам министра финансов страны Магнуса Бруннера, "санкции не должны бить по ним посильнее, чем по России". Поэтому Вена на стороне Берлина и неохотно относится к газовому эмбарго.

Игра в пользу Путина

Это вызвало незаурядный раскол в Евросоюзе. Страны Балтии уже прекратили импорт российского газа и вместе с Польшей готовятся полностью закрыть автомобильное сообщение с Россией и Беларусью. Это не только убьет их заработок на транзите, но существенно подвесит масштабный проект Китая "Один пояс, один путь". Возможно, тогда это заставит Пекин изменить свою позицию. Потому что сейчас Поднебесная избрала сторону нейтрального пророссийского наблюдателя.

Премьер Польши Матеуш Маровецкий резко обвинил Германию, назвав ее главным тормозом санкций против России. Из-за пропутинской позиции Венгрии, ухудшились отношения в Вышеградской четверке, объединяющей Польшу, Чехию, Словакию и Венгрию. На прошлой неделе там прошла встреча министров обороны стран Вышеграда. Однако чешские, словацкие и польские коллеги в знак протеста не уехали.

В чем причина? Венгерский премьер Виктор Орбан является давним симпатиком Путина. И он этого не скрывает. Однако сейчас, по словам исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская призма" Сергея Герасимчука, хоть Орбан и пытается копировать Путина, однако выходит, скорее, ранний Лукашенко.

Тотальный контроль за медиа, цензура, полное перекраивание избирательного законодательства от собственных нужд и намеренная демонизация Брюсселя – все это о сегодняшней Венгрии. За многочисленные посягательства на верховенство права Будапешт рискует остаться без многомиллиардной помощи из Брюсселя. Однако Орбан и его партия "Фидес" построили на этом свою предвыборную кампанию.

В ряды "противников" отнесли и Зеленскому, активно спекулируя на войне России против Украины. С 24 февраля из Будапешта постоянно рассказывали, что руководствуются исключительно национальными интересами Венгрии, блокируя транзит оружия для Украины по своей территории.

По словам Сергея Герасимчука, после парламентских выборов в воскресенье, 3 апреля, где "Фидес" хоть и получило конституционное большинство, однако репутация Венгрии и дальше будет катиться в бездну. Даже верные союзники Орбана до недавнего времени — польская партия власти "Право и справедливость" — сейчас отказывается понимать венгерскую позицию по отношению к России и войне против Украины. В Брюсселе и Берлине образ Венгрии и так был не лучшим. Теперь, когда евробюрократы и немцы оказались под шквалом критики из-за того, что своим "пониманием Путина" они разожгли его аппетиты, ни в Берлине, ни в Брюсселе не будут терпеть симпатий Орбана к России.

"Однако инструментов влияния в ЕС не так уж много. Орбан фактически выстроил весь государственный механизм под себя, и даже в случае маловероятной победы оппозиции поломать систему можно будет только политически. В Брюсселе привыкли к господству процедур над политическими решениями и теперь весь европейский бюрократический механизм должен работать над тем, какую модель поведения сформировать с Венгрией Орбана», – комментирует ТСН.ua Сергей Герасимчук.

Приглашение в Бучу

Откровенно антиукраинские нарративы, которые Орбан и его команда использовали, чтобы победить на парламентских выборах, когда украинцы умирают от катка российской машины смерти, заставили Киев реагировать.

"Он боится влияния РФ на его государство", — заявил Зеленский, добавив, что Орбану в конце концов придется выбирать между Россией и другим миром. Посол Украины в Польше Андрей Дещица был менее дипломатическим, заявив, что Орбана нужно заставить посетить Бучу, чтобы показать преступления, соучастником которых он.

По словам директора Института мировой политики Евгения Магды, антиукраинская риторика в Венгрии и откровенные выпады Орбана в сторону Зеленского не что иное, как реверанс Кремля.

"Для чего? Чтобы сказать: дорогие наши друзья из Кремля, мы не отказываемся покупать у вас газ, мы даже будем ветировать какие-либо стремления в ЕС нам это запретить, будем и дальше с вами в одной лодке. Что Орбан этим сможет получить ближайшим временем?Возможно ли его будут подпитывать Россия и Китай, которые заинтересованы в ослаблении ЕС.Но будет ли Hunexit (по аналогии с Brexit – ред.)?это вопрос, который остается на повестке дня.Но, думаю, большинство венгров все же довольны пребыванием в ЕС", – говорит ТСН.ua Евгений Магда.

Что может сделать брюссель? Ведь очевидно, что такая политика Будапешта подрывает прежде всего единство Евросоюза, которое и так оставляет желать лучшего. Евросоюз может обрезать доступ Венгрии к многомиллиардным фондам. Орбан, по мнению Сергея Герасимчука, конечно может надеяться, что на время хватит средств, которые Будапешт выручил от выгодных сделок с Россией.

"Но России самой теперь не будет хватать денег. Уверенность в том, что там будут выделять средства на поддержку Орбана, низкая. А без социальных выплат и дешевых цен власть Орбана пошатнется. Ну и, конечно, свою роль может сыграть и Вашингтон. Если с Трампом у Орбана были хорошие отношения, то Байден с первых дней правления был критическим к авторитарным трендам в Венгрии. Есть шансы, что США, угрожая применением санкционных механизмов, несколько подорвут венгерско-российские связи. Но в любом случае шансы на то, что Венгрия станет "новой Беларусью" в составе ЕС также сохраняются", — резюмирует Сергей Герасимчук.