Российский "Газпром" закачивает газ не в европейские хранилища: нардеп от "Слуги народа" рассказал, в чем опасность

Европейские антимонопольные органы должны заинтересоваться злоупотреблениями россиян.

"Газпром" закачивает газ не в европейские хранилища, а в российские. И это — конкретный пример, как в РФ злоупотребляют своим монопольным положением

Об этом 16 сентября в ток-шоу "Право на владу" на 1+1 сказал народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услугах Андрей Герус.

"Это график, который показывает наполненность европейских газовых хранилищ газом в процентах. Верхняя точка — это почти 90%. Есть линии разного цвета. Оранжевый цвет — это уровень наполненности газовых хранилищ, находящихся в собственности "Газпрома" или которые им используются. Как мы видим, газовые хранилища другими компаниями наполняются, а "Газпромом" не наполняются и держатся на уровне 18,6%. Так, они двусторонние контракты выполняют", — пояснил Андрей Герус.

Нардеп отметил, что таким образом россияне злоупотребляют своим монопольным положением.

"Но сейчас газ они закачивают на зиму, на будущие поставки не в европейские газовые хранилища, а в российские. Им задают вопрос:" А вы сможете тогда этот газ зимой нам поставить, когда будет нужно?". Они говорят: "Смотрите, этот газ не в ваших хранилищах, а в наших. Для того, чтобы быстро его поставить, надо большие транспортные мощности. Крупные транспортные мощности — это "Северный поток-2". Запустите "Северный поток-2", тогда из российских газовых хранилищ вам зимой их поставим". Потому что сейчас "Газпром" в Европе этот газ не сохраняет. Хотя все годы ранее уровень был намного выше, и газ они хранили. Это конкретный пример, как они злоупотребляют своим положением монопольным. И то, что у них появится еще одна труба — это усиление монополии. И это четко можно трактовать как нарушение, и европейские антимонопольные органы должны за это взяться", — сказал Андрей Герус.

Андрей Герус рассказал о уровнях наполнения российских газовых хранилищ и европейских

Напомним, Лана Зеркаль рассказала, для чего Германии нужен "Северный поток-2".

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