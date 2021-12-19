Российский олигарх Абрамович получил гражданство Португалии и одновременно стал самым богатым в этой стране

Российский олигарх Абрамович получил гражданство Португалии и одновременно стал самым богатым в этой стране

Роман Абрамович получил португальское гражданство, как потомок сефардских евреев, изгнанных из Пиренейского полуострова во времена средневековой инквизиции.

Бизнесмен Роман Абрамович стал гражданином Португалии и, в то же время, самым богатым человеком в этой стране.

Об этом 19 декабря говорится в сюжете ТСН.Тыждень.

Выходец из России Абрамович получил португальское гражданство, как потомок сефардских евреев, изгнанных из Пиренейского полуострова во времена средневековой инквизиции. На странице Романа Абрамовича в Википедии отмечается, что его бабушка и дедушка по отцовской линии были потомками сефардских евреев и носили фамилии сефардского происхождения.

С состоянием более чем в 14 миллиардов долларов, Абрамович теперь самый богатый португалец. Он находится на 142-м месте в списке самых богатых людей мира по версии журнала Forbes.

Свой капитал бизнесмен заработал на российской нефти. В свое время Абрамович был губернатором Чукотки, а в Британии приобрел футбольный клуб "Челси". Кажется, у денег нет гражданства.

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Ранее сообщалось, что вдова, дочери, сестра и любовница усопшего российского олигарха не могут поделить его наследство.

Напомним, американский финансово-экономический журнал Forbes обнародовал 40-й ежегодный рейтинг 400 самых богатых миллиардеров США.

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