Российский оппозиционер: "Новикова могут искать из-за разоблачения фейков о "второй армии мира""

МВД России еще не придумало, из-за чего именно объявило в розыск известного адвоката и интеллектуала Илью Новикова.

Известный российский адвокат и игрок интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?" Илья Новиков объявлен в розыск, возможно, из-за своих публичных высказываний о фейковости российских объяснений по поводу войны в Украине.

Ориентировка на Илью Новикова

Такое предположение в комментарии ТСН.ua высказал российский оппозиционер Илья Пономарев.

На вопрос о том, из-за чего именно МВД России объявило Илью Новикова в розыск, Пономарев ответил нам так: "Я думаю, что из-за фейков (их разоблачений – Ред.) об армии".

Как известно, Илья Новиков неоднократно разоблачал российские власти и пропагандистов, тиражировавших фейки об очень малочисленных потерях оккупантов, о том, что трагедию в Буче устроили не российские войска.

В ориентировке МВД России не указало ни того, какая статья инкриминируется Новикову, ни особых примет, обычно указываемых в розыскных базах.

Сам Илья Новиков в комментарии для ТСН.ua ограничился таким ответом: "Я не знаю, по какой статье возбуждено уголовное дело".

Накануне Новиков на своей странице в соцсети написал следующее: " МВД РФ вдруг спохватилось и объявило меня в розыск там у себя в своей тундре. Считают, что я Русский без особых примет. Просят позвонить им по телефону, если вам известно, где я (вы знаете, в Киеве)".

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