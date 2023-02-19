Российский пропагандист Соловьев истерит из-за вопроса о сыновьях

Но где не был Соловьев-младший на самом деле, он точно не в окопе

Российский пропагандист Владимир Соловьев попал в очередной скандал, где главным фигурантом выступает его кровиночка – 21-летний сын Даниил. Он призывного возраста, однако он не в окопе, куда с экранов призывает пропагандист срочников, а вроде бы работает моделью, да еще и не в родной России, а на "загнивающем западе", в Лондоне. Конечно, ведущий отрицает эту информацию, говорится в ТСН.

Старшему сыну пропагандиста Александру – 34, учился в Лондоне на режиссера, а младшенький Даниил – стал тем камнем, на котором споткнулся штатный зомбовод России. Его зрители и вдруг узнали, что агитация за традиционные российские ценности, призывы к патриотам умирать за Россию-матушку, а еще циничное предложение к родителям отдать 18-летних срочников на "священную войну", как-то совсем не совпадает тем, чем заняты Соловьевские сыновья призывного возраста.

Говорят, младший сын – работает моделью в Лондоне. Владимир Соловьев все, конечно, отрицает и утверждает, на самом деле его Даниил из России не выезжал и срывается в истерику. "Вот вы жалкие, дешевые твари. Мой сын молодой красивый парень с модельной внешностью. Вы размещаете его фотографии многолетней давности, а он еще музыкант талантлив, снимает фильмы, и о православных храмах. Глубоко благочестивый парень, а сейчас его травят”, — кричал пропагандист.

Но где не был Соловьев-младший на самом деле, он точно не в окопе, да и фотоподтверждение, что дети в России Соловьев не дал. Видно, папа бережет их от той войны, на которую так упорно отправляет чужих детей.

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