Российский прорыв под Добропольем: почему это произошло и как сдержать наступление

Военный эксперт Игорь Романенко объясняет причину прорыва российских войск в сторону Доброполья

Реклама

Стремительный прорыв российских войск на 11-12 километров в сторону Доброполья вызвал тревогу в украинском обществе. Эксперты отмечают, что это свидетельствует о намерении Путина продолжать захватническую войну, несмотря на заявления мировых лидеров.

Военный эксперт генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в комментарии для ТСН.ua объяснил, почему это произошло и что нужно сделать для стабилизации ситуации на фронте.

Почему произошел прорыв: причины и последствия

По словам Игоря Романенко, прорыв был проблемой, которая назревала уже более полугода. Основная причина — недостаточное количество ресурсов и резервов для обороны украинских военных.

Реклама

«Рано или поздно это должно было случиться, поскольку у наших военных отсутствуют достаточные ресурсы и резервы для обороны. Проблема не нова, но она чревата катастрофическими последствиями, если имеющиеся проблемы не решать», — отметил Романенко.

Он подчеркивает, что прочную оборону не следует ожидать, пока украинские части и бригады не будут должным образом укомплектованы. Нынешнее состояние комплектации не позволяет им действовать эффективно, что привело к обнаружению вражеской разведкой слабых мест и дальнейшему прорыву.

Как сдержать наступление россиян?

Эксперт убежден, что решить существующие проблемы можно с помощью трех ключевых шагов.

Полная и справедливая мобилизация. Романенко считает, что молодежь в возрасте от 18 до 25 лет должна быть вовлечена в оборону, в частности, через «трудовую армию» на предприятиях по изготовлению оружия. Он отмечает необходимость работы военной экономики и строгого соблюдения законов военного времени. Обеспечение армии. Ответственность за своевременное обеспечение сил обороны человеческими ресурсами, боеприпасами, вооружением и техникой лежит на государстве. Прекращение коррупции. Все нарушения, связанные с коррупцией, должны рассматриваться судами, а виновные отправляться на фронт.

Надежды на усиление обороны

Эксперт добавляет, что сейчас ситуация очень трудная на участке Покровск-Мирноград. Наши воины пытаются развернуть там военный корпус, который остановил бы российское наступление.

Реклама

Сейчас Корпус «Азов» перекинут на Покровское направление, где занял полосу обороны. Бойцы уже принимают меры для блокирования противника, который несет потери в живой силе и технике.

На это направление также выделены дополнительные силы по уничтожению диверсионных групп врага.

Настоящие цели Путина

Романенко предостерегает от ожиданий скорейшего завершения войны. Он считает, что любое «перемирие», которое предлагает Путин, будет фрагментарным и направленным на прекращение воздушных ударов по российским объектам, таким как НПЗ. Основные атаки и планы террора враг не прекратит.

По словам эксперта, сейчас Путин реализует свои настоящие планы, имеющие целью захват агломерации в Донецкой области. После Покровска и Константиновки следующими целями врага являются Дружковка, Краматорск и Славянск.

Реклама

Романенко исключает сравнение тактики россиян под Добропольем с Авдеевкой, отмечая, что более важен сам факт реализации этой тактики. Враг нашел слабое место, ввел резервы и пробил оборону. Украинским силам важно не дать россиянам закрепиться и подтянуть тяжелое вооружение и дроны, но это снова упирается в наличие ресурсов.

«Будем надеяться на лучшее. Но это еще раз подтверждает тезис, что именно государство должно своевременно снабжать армию ресурсами», — заключает Романенко.