Российский “Сбербанк” требует от киевлянки погасить долг ее покойного отца и заплатить более миллиона рублей

Российский “Сбербанк” требует от киевлянки погасить долг ее покойного отца и заплатить более миллиона рублей

Банк пошел в суд с иском о том, что женщина не платит долг покойного отца. Хотя она о нем ничего не знала.

Российский "Сбербанк" требует от киевлянки погасить кредиты ее покойного отца. Сумма задолженности — более 1 миллиона рублей (370 тысяч гривен). О том, что женщина якобы должна выплатить задолженность, "Сбербанк" заранее ей не сообщал. "Письмо счастья" друг семьи нашел в почтовом ящике. Киевлянка считает, что банк таким образом решил накрутить ей кругленькую сумму. Теперь женщина судится с кредиторами и ищет деньги.

ТСН.ua выяснил обстоятельства инцидента, поговорил с адвокатом и узнал о позицию банка.

Предыстория

Три года назад Людмила потеряла отца. После утраты она долго возвращалась к привычному ритму жизни. Как вдруг…

В марте 2021 года ее знакомый, который пришел в квартиру ее папы (расположена она в Подмосковье), чтобы убедиться, что с ней все в порядке, и нашел в почтовом ящике письмо. В нем говорилось, что у покойного есть задолженность по трем кредитам. Поскольку мужчины уже нет, погашать их предстоит его дочери, которая проживает в Киеве.

“Банк в течение трех лет скрывал от меня наличие этих кредитов. Но когда настал карантин и иностранцев перестали пускать в Россию, — они пошли в суд. При этом заранее меня об этом не уведомили”, — рассказывает ТСН.ua киевлянка Людмила Князьская-Ханова.

В общей сложности у ее отца было три кредита на общую сумму в миллион рублей с учетом процентов. В пересчете на украинскую валюту: женщина должна вернуть “Сбербанку” почти 370 тысяч гривен.

“Оформляя наследство, нотариус делала запрос в банк о наличии счетов. То есть банк был уведомлен о смерти своего клиента. Но об отцовских кредитах сообщить мне не спешил. Как и выйти на связь с вопросом, не хочу ли я их погасить. Свяжись они со мной заранее, сумма кредита была бы значительно меньше”, — продолжает Людмила.

По ее словам, если бы “Сбербанк” сообщил о кредите заранее и, соответственно, женщина начала его погашать, сумма составила бы 763 тысячи рублей (280 тысяч гривен).

“Из них 334 тысячи рублей погашаются страховкой, наличие которой банк скрывает в суде. Но она легко нашлась, едва я пришла в банк лично и попросила менеджера проверить, был ли у них застрахован отец”, — добавляет Людмила.

Объяснение адвоката

По словам адвоката семьи (свое имя мужчина попросил не раскрывать), в действиях банка нет как такового нарушения закона. Однако исходя из норм этики, банк, после того, как установил наследника, должен был уведомить его о наличии какого-либо кредита.

“В нашем случае уведомления были, но они предъявлялись по месту нахождения недвижимого имущества умершего — то есть в Подмосковье. А в наследственном деле, которое у банка было, четко сказано, что местом жительства наследницы является Киев. Они должны были сообщить ей туда. А здесь уведомления направлялись в место, где никто не живет”, — рассказывает ТСН.ua адвокат наследницы.

Он также отмечает, что в исках, которые банк отправлял Людмиле, ничего не говорилось о страховке.

“Банк по двум из трех кредитов был выгодоприобретателем. И он мог сам предъявить в страховую заявление. Но это бремя перекладывается на наследника заемщика, который может и не знать, был ли кредит застрахован и на каких условиях. Банк, перед тем как обратиться с требованием к заемщику, должен был выяснить, если основания для страховой выплаты. С учетом этого он подает иск к наследнику. При этом заблаговременно уведомляя его о том, что наступили основания для досрочного истребования кредита”, — подчеркнул адвокат.

Он также добавил, что в большинстве случаев суды во время разбирательств становятся на сторону банков. И это — едва ли не классический порядок действий.

“Правильно было бы сделать общий порядок действий, при котором банки, предъявляя требования, были бы обязаны указывать наличие страховок, результат рассмотрения заявок, время наступления оснований для досрочного погашения кредита. А на практике получается все иначе — и это, я бы сказал, неэтично и неправильно. Но такая система”, — акцентировал мужчина.

Ответ банка

Об инциденте со "Сбербанком" женщина написала на своей странице в соцсети. Впоследствии в комментарии к ней пришли представители банка, которые пообещали разобраться в ситуации.

ТСН.ua связался со “Сбербанком”, однако там лишь коротко отрезали:

“Банк анализирует ситуацию и о результатах проверки сообщит автору обращения”, — сообщили нам в банке.

Сейчас же Людмила продолжает общаться со страховой компаний и собирается для них необходимые документы.

“Я жду ответа банка, почему они скрывали информацию о кредитах. Готова договариваться о реструктуризации в рамках суммы на момент смерти отца. И продолжаю судиться”, — заключила Людмила Князьская-Ханова.

Напомним, что в Тернопольской области 30-летний мужчина оформил на коллегу по работе кредит в размере 280 тысяч гривен.

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