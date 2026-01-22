Российский "Шахед" разбил целую улицу в Запорожье: местные рассказали об ужасе во время удара

Последствия атаки на Запорожье / © ТСН

В Запорожье оккупанты в очередной раз нанесли коварный удар дронами-камикадзе по частному сектору. Российский беспилотник фактически уничтожил один дом и повредил еще с десяток вокруг. Кроме того, под ударом оказался известный торговый центр.

На месте очередного теракта РФ работала корреспондентка ТСН Дарья Назарова.

«Думала, что подскочу вместе с домом»

На утро в частном секторе Запорожья не утихает шум техники — коммунальщики вывозят груды обломков, которые еще вчера были частями человеческих домов. Жители улицы до сих пор не могут оправиться от пережитого. Говорят: взрыв был такой силы, что содрогнулся весь район.

Ирина Агаженян, местная жительница: «Я сидела, услышала сильный не взрыв, а такой как удар. Аж подскочила! Я так и подумала, что где-то недалеко, а сейчас пришла — ужас. Все разбито».

В результате атаки получил ранения 47-летний мужчина. Ему уже оказали медицинскую помощь, сейчас он находится на амбулаторном лечении. Один из пострадавших, господин Роман, рассказывает: все произошло в одно мгновение, когда он спокойно отдыхал в гостиной.

Роман Цымбал, пострадавший: «Смотрел телевизор, сидел, читал в интернете о машинах. Летел, упал. Женщина как раз купалась на втором этаже. Слава Богу, все живы, здоровы, а остальное — наживем».

Раненая собака и попадание в «Эпицентр»

Кроме людей, от террора оккупантов страдают и домашние любимцы. У Романа во время взрыва осколками ранило собаку. Животное в стрессе и нуждается в лечении. «Собачки испугались очень сильно, всю ночь дрожали. Ничего, будет жива, я уже врачу позвонил, он сказал, какие мази мазать»,- говорит мужчина, перевязывая четвероногую подругу.

Той же ночью еще один вражеский «Шахед» вколотил по другому району города. Целью россиян стал торговый центр «Эпицентр». Беспилотник повредил помещение и значительную часть товара внутри.

Коммунальные службы продолжают ликвидацию последствий обстрелов, а правоохранители фиксируют очередные доказательства военных преступлений РФ против мирного населения.

