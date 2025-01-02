Российский "Шахед" убил ученых Игоря Зиму и Олесю Сокур: что известно о семье (фото)

По словам друзей и коллег этих супругов, они вместе внесли немалый вклад в украинскую науку.

Стали известны новые подробности о супругах киевлянах-ученых Игоре Зиме и Олесе Сокур, которых убил российский "Шахед" в жилом доме по улице Банковой 1 января. По данным Киевского национального университета им. Т.Шевченко, Игорь Зима был нейробиологом, а его жена – биохимиком.

ТСН.ua разыскал друзей и коллег этой семьи, которая внесла немалый вклад в украинскую науку, но при этом имела довольно сложную и трагическую судьбу.

"Я очень давно знал Игоря, лет 15. До сих пор не могу поверить, что его нет", – говорит друг этой семьи Алексей Бобровников.

Он продолжает: "Его кандидатская работа о запахах была частью его входа в изучение мозга. Он как и нейробиолог, и психолог смотрел на все это очень глубоко, понимая механику, понимая глубинные процессы в мозге. Игорь был в хорошем смысле революционером в своей профессии, продолжал учиться до последнего, продолжал осваивать новые отрасли. В украинской нейробиологии он был как Энштейн в физике. Был таким себе хорошим украинским доктором Хаусом. "Загорался", когда видел единомышленников, которые небюрократически смотрели на науку, помогал людям, отыскивал необработанные "бриллианты" среди них. Он был рожден, чтобы быть исследователем того, что очень трудно исследовать. Его смерть – тяжелая потеря для науки, для студентов".

Российский "Шахед" попал в дом в центре Киева 1 января / Фото: Управление ГСЧС Киева

Также Алексей добавляет: "Игорь мечтал о победе добра над злом, о победе Украины. Он потерял своего приемного сына Андрея на этой войне. В начале полномасштабного вторжения собирал его на фронт, очень переживал за него. Жена Игоря, погибшая вместе с ним – это его вторая жена. Его первая жена умерла лет 10 назад от смертельной болезни. Он прожил всю жизнь между светом и тенью. Это делало его глубоко несчастным. Утешение находил в обучении новых специалистов. Но он никогда не плыл по течению, он был фанатом жизни. На жизнь он смотрел с абсолютно детской заинтересованностью".

По словам Алексея, Игорь Зима приложил немало сил с группой других специалистов к созданию центра, который помогал детям, больным аутизмом.

К этому Алексей Бобровников добавляет, что была высока вероятность того, что Новый год он с женой мог встречать вместе с Игорем Зимой в квартире последнего:

Последствия удара БпЛА по Киеву 1 января / Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

"Если бы не моя командировка, то очень вероятно, что мы бы встречали вместе Новый год. Просто было бы очевидно, если бы я был в Киеве, то встречали бы Новый год вместе. Знаю, что после встречи Нового года, на следующий день, Игорь собирался пойти в театр имени Франко на "Наталку Полтавку". Но в дом Игоря прилетел "Шахед". Шансов выжить не было. Известно, что Игорь с женой услышали сигнал тревоги, отреагировали на него правильно, но это их не спасло".

Любил порыбачить ночью

Коллега погибших супругов, ученый и профессор Николай Макарчук рассказал ТСН.ua, что знал Игоря Зиму несколько десятилетий.

Игорь Зима / Скриншот: 360diagnostics.com.ua

"Мы начинали с ним с исследования мозга крыс, это была глубокая электрофизиология. Исследовали систему, связанную с запахами, восприятием и эмоциями. Тогда Игорь Григорьевич проявил себя как человек, способный осваивать методики регистрации электрической активности мозга животных. Наши работы были пионерскими, они показывали, что когда мы дышим через нос, включается специфическая активность, которая активирует передний мозг и позволяет ему нормально функционировать", – говорит Николай Макарчук.

К этому он добавляет, что в мирное время у них с Игорем Зимой было общее хобби – ночная рыбалка.

"Ездили довольно часто, светлыми воспоминаниями останутся времена об охоте", – говорит Макарчук.

По данным Нацуниверситета имени Тараса Шевченко, погибшая ученая Олеся Сокур была автором почти 200 публикаций, дедала доклады на отечественных и международных научных собраниях (съезды биохимического, физиологического и биофизического обществ Украины, международные конгрессы по биохимии и гастроэнтерологии), получив признание научного сообщества.

"Ее труды внесли весомый вклад в развитие биохимии, в частности, в понимание механизмов развития патологий пищеварительного тракта и влияния радиации на организм", – говорят в учебном заведении.

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