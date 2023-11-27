Российский след и заблокированные военные грузы: что происходит на границе с Польшей (фото, видео)

Блокада польско-украинской границы продолжается. Там застряли тысячи грузовиков, среди которых есть и перевозящие горючее для армии, медицинские препараты, запчасти к бронетехнике. Федерация работодателей Украины заявляет о миллионных убытках.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Загороднего.

Поляки заблокировали границу: украинские водители самоорганизуются

Ситуация на границе напряженная: известно о двух погибших, трех тысячах людей, которые застряли на границе и заблокированы грузы.

Уже три недели одна Ассоциация перевозчиков блокирует движение грузовиков на пунктах "Гребенное – Рава-Русская", "Корчева – Краковец", "Дорогуск – Ягодин". На этой неделе парализовали последний пункт для грузового транспорта – "Медика – Шегини".

На границе украинские водители демонстрируют невероятную самоорганизацию. Неформальные лидеры следят за очередью, несколько водителей постоянно транслируют все в соцсетях. Чтобы не отчаиваться, водители пытаются развлекаться как только могут – лепят снежных баб из первого снега и даже вареники с картошкой.

Украинские водители на границе

Водители живут на границе в ужасающих условиях

Но на самом деле ничего веселого для украинских водителей нет. Тысячи сожженных литров солярки, сорванные контракты, испорченный товар, а еще – утраченное здоровье.

"Помыться негде, вы зайдите на те туалеты, которые здесь. Условия – крысы бегают, санитария страшна. За недели этой забастовки ни одна "скорая" сюда не приехала. Аптеки нет. Если что-то случится, кому звонит, куда бежать?", – говорят украинцы.

Эта блокада убила уже двух украинских водителей. Остановка товарного потока вылилась в сумасшедшие цифры убытков, говорят украинские чиновники, привезшие помощь нашим водителям.

Заблокированная граница

"От этого страдают очень многие украинские и европейские компании и кстати не только польские, очень многие компании в Европе недополучают наши грузы", — говорит заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

Украинка в Польше кормит водителей

Украинское правительство предлагает дальнобойщикам кроме продовольствия и топлива даже эвакуацию с территории Польши домой. Но большинство этих мужчин не готовы бросить свои грузовики и дорогой груз без охраны в чужой стране. Да и это не решает проблему, уверяют они.

Возле Равы-Русской водителей, застрявших здесь кормит украинка, которая сейчас живет в Польше

"И яиц наварила и борща насыпала, украинка, ее зовут Людмила, деньги ей давали, но нет", – говорит водитель.

Водитель показывает украинку, которая приносит еду

Со слезами на глазах они рассказывают об этой женщине, которую в начале великой войны выручил водитель фуры, он накормил троих ее голодных детей, теперь она кормит дальнобойщиков.

От поляков украинские водители еду брать не хотят, потому что общения у них с пикетчиками не получается — они ссорятся и даже угрожают украинцам.

Шесть человек взяли в заложники украинцев и экономику

ТСН побывала и на месте пикета польских перевозчиков. Шесть человек блокируют пункт пропуска на трассе Рава-Русская. То есть это не позиция всей Польши и даже не позиция всех автоперевозчиков Польши, но этих шесть человек перекрыли трассу. Общаться с прессой они не хотят, большинство отворачивается, прячет лицо. ТСН не удалось адекватно пообщаться с пикетчиками.

Польские пикетчики

Их основное требование - вернуть разрешения на грузовые перевозки для нашей страны. Как было раньше, когда украинцам этих квот хватало с января до августа, а дальше рынок перехватывали польские перевозчики.

Украинские власти готовы говорить с польскими пикетчиками. Признают, хоть и значительно более комфортная, электронная очередь есть и с украинской стороны, но работу пограничников можно ускорить, наконец открыть новые пункты пропуска для грузовиков. Но пикетчики их не слышат. Впрочем, пикетчики эти особенные.

Заблокированная граница

Организатор забастовки Рафал Меклер – представитель ячейки партии "Конфедерация свободы и независимости" в Люблинском воеводстве. Пророссийская партия, члены которой против украинской интеграции в Евросоюз.

Украинские чиновники, а за ними и европейские чиновники говорят – границу нужно разблокировать, ведь это не только убытки, но и безопасность всего Евросоюза. Зато физически это может сделать только польская власть, если захочет.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Убытки на миллиарды евро из-за поляков! Тысячи украинских фур застряли с товарами для армии!

Напомним, что 6 ноября на границе началась забастовка польских перевозчиков. Речь шла о трех пунктах пропуска, к которым добавился еще и четвертый. Участники акции фактически требуют отмены транспортного безвиза.

ТСН.ua также анализировал, почему Польша рискует пересечь точку невозврата в отношениях с Украиной через заблокированную границу.

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