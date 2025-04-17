"Российский след" в нападении на журналиста Макарова: потерпевший рассказал подробности

Журналист Юрий Макаров в больнице после ранения / © ТСН

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Известный журналист Юрий Макаров, который накануне, 16 апреля, стал жертвой нападения в одном из жилых комплексов Киева и получил ножевое ранение, озвучил две возможные версии этого инцидента.

В разговоре с журналисткой ТСН Нелли Ковальской потерпевший, находящийся в больнице, рассказал подробности этого инцидента.

Как произошло нападение

Юрий Макаров подчеркнул, что нападение произошло на закрытой территории жилого комплекса, куда нельзя попасть без электронного пропуска.

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«Случилось что-то очень непонятное. И я так чувствую, что специалисты, профессионалы, занимающиеся подобными делами не первый год, они немного растеряны. Потому что этот парень неясно, откуда он взялся. Я его заметил только тогда, когда он уже, так сказать, в меня тыкал своим кинжалом», - отметил журналист.

Это произошло около 22:30-22:40, когда Юрий Макаров вышел на прогулку во двор, чтобы собраться с мыслями при написании очередного материала.

«Когда я увидел клинок, у меня сработал рефлекс, который меня учили еще во время учебы в университете, когда я занимался в запрещенной тогда секции каратэ. Я инстинктивно отбил этот нож и засветил этому сукину сыну в голову. То есть я не знаю, может, я попал, может, нет, но у меня косточки до сих пор болят», - рассказал он о схватке.

Вторым ударом нападавший все же задел журналиста, попав ему в живот. Хотя, как шутит Макаров, вероятно, он хотел по классике московского блатного фольклора ударить ему под ребро, но ему не хватило силы или решимости.

Журналист отметил, что, возможно, нападавший хотел его банально ограбить и, когда это ему не удалось, скрылся. Однако склоняется к другой версии.

Российский след в нападении на журналиста

«Я уже был в так называемом «расстрельном списке» вместе с Аркадием Бабченко и Евгением Киселевым. Там было людей двадцать, и это были не шутки. Виталий Портников… В таком случае это, возможно, одно из выражений очередной спецоперации по снижению нашего боевого духа», - предположил он.

К сожалению, журналист не запомнил лицо нападающего, потому что, как он говорит, имеет плохую память на лица. Это не позволяет сейчас создать его фотопортрет. Однако, по словам Макарова, как на обычного «наркошу», вышедшего промышлять гоп-стопом ради очередной дозы, у нападающего был слишком крутой нож, который он выбросил во время бегства и попавший в руки полиции.

«Если это действительно опосредованное проявление «братской любви» из-за поребрика, то я просто полон чувства собственной значимости. И радуюсь, что я, так сказать, завоевал такое признание», - пошутил Юрий Макаров.

В каком состоянии журналист

Что касается нынешнего состояния здоровья раненого журналиста, то врачи дают оптимистический прогноз на его скорейшее выздоровление. Поступил он в больницу с резаными ранами передней брюшной стенки и руки в критическом тяжелом состоянии. Прооперировали его в тот же вечер, в реанимации он пробыл до утра.

Сам Юрий Макаров надеется, что уже в понедельник, 21 апреля, его могут выписать из больницы домой.

Напомним, сегодня, 17 июня, в Сети было опубликовано фото известного журналиста, исполнительного продюсера «Суспильного мовлення» Юрия Макарова, находящегося в больнице после нападения.