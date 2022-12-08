Российский след в попытке госпереворота в Германии: что известно о замысле экстремистов

Российский следует у немецких рейхсбюргеров искать долго не нужно – они сами активно демонстрируют российский триколор, или цветовой флаг георгиевской ленты.

Устроить путч, свергнуть правительство и вместе с Россией установить новый мировой порядок — такие планы имела экстремистская группировка в Германии. В результате масштабного рейда задержали 25 членов ультраправого движения. Прокуратура обвиняет их в терроризме и попытке вооруженного захвата парламента, говорится в ТСН.

Возглавить страну после путча должен был немец, контактировавший с российскими дипломатами. Среди задержанных также гражданка России и бывшая депутат немецкого парламента.

Российский следует у немецких рейхсбюргеров искать долго не нужно – они сами активно демонстрируют российский триколор, или цветовой флаг георгиевской ленты. Как на кадрах, снятых летом 2020 года, когда антиковидный протест едва не перерос на штурм немецкого Бундестага. Пол тысячи демонстрантов прорвались тогда на лестницу парламента, размахивали флагами, признанными экстремистскими, и обзывали немецких полицейских предателями родины.

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Накануне немецкие правоохранители провели самую масштабную акцию против так называемых рейхсбюргеров. В рейде задействовали три тысячи полицейских. Полиция задержала 25 членов движения по всей Германии, а также в Австрии и Италии. Среди задержанных – аристократ, которого полиция называет Гюнтер. Именно он, по подозрениям прокуратуры, должен был возглавить Германию после путча. Гюнтеру 71 год и он принадлежит к роду, когда-то правившему землями в восточной Германии. Теперь его семья публично открещивается от родственника. По данным германской прокуратуры, Гюнтер уже контактировал с представителями России, а также задержанная гражданка России помогала ему устанавливать контакт с россиянами.

“По имеющейся информации, это была группа людей, которая должна стать своего рода правительственной организацией. Она была разделена на разные отделы, как кабинет министров страны. Несколько человек уже назначены на должности в разных министерствах, среди них в должности министра юстиции видели бывшую депутатку немецкого Бундестага”, — отмечает прокурор Петер Франк.

Речь идет о Биргит Мальзак-Винкеман, который был депутатом немецкого парламента до 2017 года от фракции «Альтернатива для Германии». Эта ультраправая немецкая партия дружна с Россией. Госпожа Вальзак-Винкеманн прекрасно знает план здания Бундестага и активно занимается спортивной стрельбой и имеет несколько наименований стрелкового оружия. Задержаны правоохранители и действующий солдат Бундесвера, а также несколько резервистов. Подозревают, что они вербовали людей в ряды так называемой армии рейхсбюргеров «Как мы считаем, кроме этого совета существует и военная структура, которая имеет целью создание новой немецкой армии, состоящей из подразделений внутренней безопасности, хотя они еще не созданы. По нашей информации, отдельные члены этой военной структуры в прошлом служили в Бундесвере”, – добавляет прокурор.

Движение так называемых «рейхсбюргеров» появилось в Германии еще в 80-х годах и долго этих людей воспринимали как городских сумасшедших. Они считают Германию до сих пор оккупированными западными союзниками, не признают действующий государственный строй и отказываются платить налоги. Верят в немецкий рейх в границах 1937 года и сами печатают себе альтернативные паспорта и водительские права. По оценкам разведки, в настоящее время движение «рейхсбюргеров» насчитывает более 20 тысяч человек, некоторые из них ультраправые экстремисты, другие готовы прибегнуть к насилию для свержения власти.

"Очевидно, что это одна из крупнейших террористических организаций, которая существовала в правом секторе за последние годы. В любом случае, насколько я могу судить, это самое плохое, что мы видели до сих пор в среде рейхсбюргеров и Q-Anon. Что для одних людей абсолютно абсурдные фантазии, для таких людей может привести к крайне опасным действиям”, — объясняет министр внутренних дел Баварии Йоахим Германн.

Задержанных в ходе рейда, в том числе принца Гюнтера и гражданку России, собираются допросить в ближайшие дни.

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