Российский след в Судане: 4-летние военные мятежи переросли в настоящую войну

Российский след и украинский самолет – в водовороте событий в охваченном государственным мятежом Судане. За последние сутки там погибли как минимум 56 человек, раненых по всей стране, по некоторым данным, уже пол тысячи. В международном аэропорту столицы Хартуми, который взял под контроль мятежную группировку силовиков, под огонь попали два Боинга нашей компании "Скай-Ап", говорится в ТСН.

Из последнего прямого эфира суданского телевидения выстрелы в центре столицы Хартума слышит весь мир. С регулярной армией в столице и регионах одновременно воюют "Силы оперативной поддержки" во главе с самым богатым человеком Судана, вице-президентом Мохаммедом Гамданом ДаГало.

Вся страна годами зовет его прозвищем "Хемедти", ласковой формой имени Мохамед, подчеркивающей молодую внешность ДаГало. В юности он присматривал за верблюдами, но, несмотря на нехватку образования, стал одним из самых близких людей одного из путинских друзей — суданского диктатора Омара аль-Башира. За его одобрение ДаГало возглавил небольшую группировку "Силы оперативной поддержки", разросшиеся до ста тысяч человек.

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Подружился с российской частной компанией "Вагнер" и вместе с ее наемниками захватил крупнейшие золотодобывающие шахты страны. Когда диктатора Башира свергли в 19 году, ДаГало не просто уцелел, а, договариваясь с разными военными группировками внутри Судана, продолжил богатеть уже в составе переходного правительства.

В 22-м он побывал в Москве и поддержал российское вторжение в Украину. В считанные дни из Судана вылетел очередной российский грузовой самолет. По декларации он вез из страны печенье – товар, который Судан никогда до этого не экспортировал. Когда самолет осмотрели, нашли на борту золото – примерно тонну. Журналисты CNN утверждают, что таких рейсов с начала широкомасштабной войны было не менее 16. Суданское золото — один из источников финансирования российской агрессии в Украине. Кремль благодарил суданских друзей тренировки и военную разведку. Неудивительно, что передавать свои тренированные войска под чужое командование друг Кремля ДаГАло не пожелал.

Четвертый год военные в Судане не могут договориться, кому и дальше руководить страной. Переговоры зашли в тупик и говорить начало оружие. Сейчас силовики с обеих сторон пытаются захватить самые важные тактические места страны.

Во время стрельбы в международном аэропорту загорелся украинский самолет компании "Скай Ап" — два наших борта там с начала этого года выполнял по контракту рейсы из Судана в Египет и Саудовскую Аравию. Министерство иностранных дел и авиакомпания сообщают: экипаж и сотрудники – всего их в стране 36 – находятся в безопасности, в надежном месте.

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Группировка ДаГало заявляет, захватила в плен египетских военных. Неизвестно, что они делали в стране, но Египет одно из государств, консультировавшее переходное правительство Судана и нередко проводившее совместные учения. Сейчас и из Каира, и с Запада раздаются призывы прекратить огонь и вернуться к переговорам. Хорошо известный на западе бывший премьер Судана обратился к международному сообществу, чтобы та остановила насилие, к тому же призвал и суданских военных. “Я призываю генерала Абделя Фаттаха аль Бурхана и лидеров суданской армии и Мохамеда Гамдана ДаГАло: огонь нужно немедленно прекратить. Никто не победит, взобравшись на кучу тел мертвых суданцев”, — говорит бывший премьер-министр Судана.

Но и суданская армия, и "Силы оперативной поддержки" ДаГало стоят на своем — переговоров не будет. Такого, говорят жители столицы, здесь еще не видели, хотя к военным мятежам уже привыкли. На земле у ДаГало преимущество, но государственная армия задействовала истребители и призвала мирных суданцев до конца боевых действий не выходить на улицу.

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