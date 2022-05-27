Российский солдат застрелил дочь на глазах у родителей: как оккупанты пытали жителей Мотыжина

Важное доказательство для суда. Служба безопасности Украины идентифицировала российских оккупантов, подозреваемых в пытках и убийстве поселкового головы, ее семьи и еще нескольких гражданских в Киевской области.

Оккупанты попали в кадр одной из местных камер наблюдения. В конце концов, удалось узнать восемь российских военных. Олег Крикунов – их командир взвода. Он мог дать приказ застрелить женщину, которая просто пыталась убежать с улицы, по которой двигалась российская бронетехника.

Как искали подозреваемых в эфире марафона "Единые новости", рассказал корреспондент ТСН Руслан Тарасов.

В изуродованное войной село Мотыжин журналисты ТСН приехали к Николаю Литвиненко. Он долго сомневался давать ли интервью. Его дочь Ярославу на глазах у родителей застрелил русский солдат.

"Она как крикнула и такая дуга с кровью фонтаном", – рассказывает со слезами мать погибшей. Причина убийства: солдату не понравился наряд женщины. "Я спросил — зачем вы это сделали. Один из них — стрелявший — сказал — она была в черном", — вспоминает отец Ярославы Николай Литвиненко.

Трагедия произошла 19 марта. Семья Николая огородами убегала подальше от улицы, по которой двигалась российская боевая техника. Однако на российском БТРе был снайпер.

Но с убийства дочери история только началась. Россияне взяли Николая в плен, потому что он увидел их позиции. Мужчина не видел, но слышал все, что происходит рядом. "При мне они пытали где-то четыре человека. Я все это слышал. Они над ними издевались", — вспоминает мужчина.

Уже после освобождения села в начале апреля местные узнают, что пытали россияне семью поселкового головы Мотыжина — Ольги Сухенко. Их тела найдут на краю леса в братской могиле. А через несколько метров закопали и тело дочери Николая.

Когда оккупанты убегали из Киевской области, то побросали свои шевроны, что и помогло правоохранителям идентифицировать россиян, державших Николая Литвиненко в плену. Россияне также оставили в окопах и документы – не только единичные паспорта, но и полные списки военнослужащих и позиции, на которых они были закреплены. Прокуроры уже вышли на след убийц Ярославы Литвиненко.

Так удалось установить, что в Мотыжине была 37-я гвардейская мотострелковая бригада РФ. Уголовные дела сначала попадут в украинские суды. А после все собранные доказательства военных преступлений отправят в международные инстанции.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 93-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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