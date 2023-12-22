Российский танк два года простоял на огороде: в Киевской области забрали вражескую бронетехнику (фото, видео)

Танк почти два года простоял на огороде.

На Киевщине наконец-то забрали танк из огорода. Это именно тот российский панцирник, который после деоккупации области остался на огороде. Почти два года он пролежал среди пашни, потому что хозяева его обсаживали капустой и свеклой, а украинские военные не решались идти по покопанному.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Инны Боднар.

Украинская семья по возвращении домой на огороде застала разбитый российский танк и уничтоженный дом. В семье трое детей и они вместе собрали по огороду обломки танка, остатки снарядов и многочисленные патроны, вспахали пашню и засадили ее. Фото танка посреди капусты и свеклы облетело чуть ли не весь мир.

Иностранные волонтеры предложили детям разрисовывать детали танка. Чтобы продавать их на аукционе, а средства отдавать ВСУ. Так, российское железо собрало на украинское войско двадцать тысяч долларов. Чтобы хоть как-то помочь семье отстраивать дом, свои работы на аукцион выставили и украинские художники. Теперь семья уже возвела стены дома.

Мальчик разрисовывал бронетехнику

Танк оккупантов, который оставил семью без жилья, постепенно врастал в украинскую землю. Чтобы его выдавить оттуда, военные возились чуть ли не до ночи.

С оторванной башней было легче всего. Ее вытащили из ямы и загрузили. А вот корпус танка не поддавался. Его сначала распилили на части и постепенно перетаскивали ближе к дороге.

Семья восстанавливает свой дом

Семья говорит, что сейчас живет за счет огорода, собирает деньги на строительство и надеется на помощь от государства.

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Напомним, захватчик пожаловался на халатность командования. Мол, из-за нее украинский дрон поразил российский танк.

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