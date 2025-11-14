- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 882
- Время на прочтение
- 2 мин
Российский удар нанес масштабные разрушения на Лукьяновской - эксклюзивные подробности
Киев приходит в себя после очередной российской атаки, унесшей жизни, по меньшей мере, шести человек. Более 30 киевлян, в том числе дети, получили ранения.
В ночь на пятницу, 14 ноября, российские войска нанесли массированный удар по Киеву с применением ударных дронов, крылатых, баллистических и аэробалистических ракет. Сейчас известно о шести жертвах.
Побывавшая на местах ударов в Шевченковском районе Киева корреспондент ТСН Наталья Нагорная рассказала о последствиях разрушений.
Гражданские объекты, пострадавшие в Шевченковском районе столицы: базар, магазины сладостей, магазин мобильной связи, аптеки. Все эти объекты страдают уже не впервые.
«Очень шумно было ночью. Через каждые 5 минут. Не знали, куда бежать. Не знали, куда деваться. Просто ужас. У меня слов нет. Такие эмоции очень тяжело переносятся», — поделился свидетель ночной атаки.
Киоск мобильной связи поврежден также не в первый раз. В прошлый раз здесь был скандал: выясняли, исчезли ли чехлы от мобильных телефонов, аксессуары.
Также не впервые пострадало кафе — его витрины разбивали уже много раз.
Напомним, воздушная тревога в Киеве прозвучала около полуночи. Мониторинговые каналы начали сообщать о движении ударных беспилотников, позже Россия ударила баллистикой.
Украинские военные обезвредили 405 дронов и 14 ракет, в том числе две аэробаллистические ракеты «Кинжал», которыми ночью Россия атаковала Украину, сообщают Воздушные силы ВСУ.
Зафиксированы попадания ракет и 23 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 44 локациях.
По данным Воздушных сил, основное направление российского удара — город Киев. Также в результате атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Одесчина, Полтавщина и Черкасчина.
Президент Владимир Зеленский также прокомментировал обстрел:
«Эта атака была спланирована специально, чтобы нанести вред людям и гражданской инфраструктуре. В Киеве повреждены десятки многоэтажек, обломки „Искандера“ даже повредили посольство Азербайджана».