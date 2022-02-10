Российско-белорусские учения на границе с Украиной: местные войны не боятся и обещают врагу "теплую" встречу

Российско-белорусские учения на границе с Украиной: местные войны не боятся и обещают врагу "теплую" встречу

О том, что под боком сосед бряцает оружием на севере Житомирщины знают почти все.

Недалеко от северных границ Украины стартовали совместные российско-белорусские военные учения "Союзная решимость-2022". Поэтому к украинско-белорусской границе приковано еще большее внимание. В настоящее время ее усиленно патрулируют как с земли, так и с неба. Украинские военные используют квадроциклы, вертолеты и дроны. А при пересечении государственной границы пристальнее досматривают автомобили.

О настроениях местных – 10 февраля говорится в сюжете ТСН.19:30.

Так, участие в учениях принимают десятки тысяч российских военных. Известно, что среди прочего вооружения россияне перебросили в Беларусь дивизионы зенитно-ракетных комплексов С-400, а также штурмовики и истребители.

Украинские полицейские и пограничники в настоящее время несут службу в усиленном режиме. Постоянно патрулируют государственную границу и воздушное пространство вокруг. Для этого используют вертолеты и дроны. А вот у гражданских ритм жизни никак не изменился.

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"Мы на них не реагируем, мы не думаем, что будет война", – признается местная жительница Нина Абрамова.

Если враг решится нарушить украинскую границу, кроме пограничников, его одними из первых будут встречать бойцы территориальной обороны.

Да и обычные местные тоже, говорят, если недруг таки попрет, в стороне точно не будут стоять и обеспечат "теплую" встречу.

Какие настроения местных на украинско-белорусской границе | Новости Украины

Напомним:

В администрации президента США считают угрозой эскалации совместные военные учения Беларуси и России вблизи украинских границ.

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