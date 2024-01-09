Российско-чеченские войны: в чем сходство с нападением РФ на Украину и как Кадыровы предали свой народ

21 год назад российские террористические войска попытались захватить город Грозный – столицу независимой республики Ичкерия. Грозный они хотели взять "за два часа", растянувшиеся на пятнадцать лет.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Дмитрия Святненко.

В 1994 году российские оккупанты, как и в 2022 году, считали, что "против них никто не будет воевать". В обоих случаях дерзкие выступления были рассчитаны на российского обывателя и не имели ничего общего с действительностью. Война в Чечне де-юре длилась почти пятнадцать лет. В Украине - уже почти десять. В обоих случаях россияне не называли войну словом "война". В Ичкерии - это была "контртеррористическая операция". В Украине "специальная военная операция".

ТСН пообщалась с участниками российско-чеченской войны. Все они сейчас помогают украинской армии.

Джамбулат Сулейманов - прошел путь от обычного солдата до командира батальона. По образованию историк, имеет ученую степень. Вынужденно проживает во Франции. Руководитель чеченской ячейки.

Джамбулат Сулейманов

Анзор Масхадов – сын третьего президента республики Ичкерия Аслана Масхадова. Воевал в составе вооруженных сил республики. Был в эпицентре событий при подписании Хасавюртовского мирного договора. Имеет вид на жительство в Европе. Собирает чеченцев по всему миру.

Анзор Масхадов

Ахмед Закаев – бывший министр культуры независимой Ичкерии. Бригадный генерал и главный дипломат. С середины двухтысячных – политический эмигрант. В настоящее время действующий глава Кабинета министров Чеченской республики Ичкерия.

Ахмед Закаев

Как Россия готовилась к войне в Чечне

Россия готовилась к войне заранее. Как только Ичкерия объявила независимость - никаких переговоров, никаких компромиссов. Деньги вкладывались в военизированную оппозицию.

Россияне готовили мятеж против первого президента Ичкерии Джохара Дудаева в течение двух лет, с 1992 года. Под лозунгами "нас там нет" и "это гражданская война", в ноябре 94-го силами так называемой оппозиции на танках они атакуют правительственный квартал. Техникой руководят офицеры Главного разведывательного управления. Бунт провалился. Их задержали.

В декабре 94-го, без объявления войны, россияне начинают обстреливать чеченские города. Работают военная авиация и реактивная артиллерия. Артподготовка длилась месяц.

Штурм Грозного

Указ о начале войны, которую не назвали войной, подписал тогдашний президент РФ Борис Ельцин. Операцию по захвату столицы Чечни - города Грозный россияне планируют на новогоднюю ночь.

"Это должна была быть скорая победа. Киев "за три дня", а Грозный за "два часа". А перед этим договорились с украинцами. Подписали меморандум о ядерном разоружении Украины", — говорит Ахмед Закаев.

Как Россия напала на Ичкерию

Границу с независимой республикой российские федеральные войска пересекли 11 декабря 1994 года. Атаковали с трех сторон. По дороге в столицу уничтожали и грабили все, что попадалось на маршруте. Территория Ичкерии почти вдвое меньше Киевской области, поэтому все простреливалось из артиллерии.

"Бомбили роддома, как и в Украине, больницы, госпитали, рынок, вокзал. Все повторяется", - добавляет Закаев.

Россияне считали, что семьдесят процентов чеченцев на их стороне и вместо сопротивления, будут встречать их с цветами. Так же они думали и об украинцах. Вместо цветов их встречали шквальным огнем. Поэтому до чеченской столицы они смогли дойти только через две недели. Первого января в час ночи Ельцин ждал отчет о зачищенном городе.

Новогодний штурм Грозного

Вечером 31 декабря россияне начинают штурм столицы. Главная цель – администрация президента Джохара Дудаева. Роспропаганда называла здание "дворцом". Со всех сторон в город заходят колонны бронетехники. В общей сложности 250 единиц и до 25 тысяч военнослужащих. Защитников — менее 14 тысяч.

Джохар Дудаев.

За первые часы большинство российских танков и бронетранспортеров уничтожены. Оккупанты бросают технику и убегают. Но, несмотря на военные провалы продолжают наращивать силы. Фактически, чтобы захватить город Грозный, его забросали пушечным мясом. К февралю 95-го российская градуировка увеличилась втрое.

Против небольшой чеченской армии россияне воевали 150-тысячное войско. Захватить девяносто процентов страны, вместе со столицей, вторая армия мира смогла лишь за год.

В апреле 96-го россияне убивают первого президента Ичкерии Джохара Дудаева. Его должность занимает Зелемхан Яндарбиев. Тем временем чеченские военные разрабатывают план освобождения столицы.

"Я помню отец работал над этой картой, над операцией под названием "Джихад", - говорит Анзор Масхадов.

Август 96-го. 2 тысячи чеченцев заходят в город и блокируют захватчиков. Соотношение сил: россиян в 50 раз больше.

Мирный договор

В последний день лета россияне были вынуждены подписать мирное соглашение. Документ получил название "Хасавюртовский мирный договор". По этому договору оккупанты должны были покинуть территорию Чечни-Ичкерии и немедленно прекратить боевые действия. Решение статуса республики откладывалось на 2001 год.

Анзор Масхадов, сын Аслана Масхадова - подписанта от Ичкерии Хасавюртовских соглашений, уверен: тогда россиян интересовал не мир - а пауза в войне. Он вспоминает, как в кулуарах встречи российские военные угрожали, что скоро вернутся.

Штурм Грозного

Провокации ФСБ – повод к новому нападению на Чечню

Так же как и минские соглашения - хасавюртские ни одного дня не выполняли. Россияне продолжали обстреливать территорию Ичкерии и провоцировать чеченцев. К процессу подключилась ФСБ и провокации против местного населения выходят на новый уровень: в Москве, Буйнакске и Волгодонске взрываются жилые дома. Вся ответственность возлагается на якобы чеченских террористов. С сентября 99-го Москва начинает бомбить жилые кварталы Грозного.

Во Вторую чеченскую войну кроме привычных мясных штурмов и террора мирного населения российское руководство делает ставку на так называемую оппозицию и коллаборационистов. Президента Аслана Масхадова и его окружение окончательно демонизирует российская пропаганда, взамен появляется Ахмат Кадыров.

Штурм Грозного

Кадыровы – предатели чеченского народа

"Они сделали ставку на марионеток. Предателей чеченского народа. Они выбрали самое отвратительное существо на свете - семью Кадырова. Их руками они начали угнетать наш народ", - говорит Анзор Масхадов.

Наши собеседники считают, что за 15 лет войны Россия так и не смогла победить чеченцев военным путем. Захватить власть и назначить лояльный кремлю клан Кадыровых удалось лишь благодаря предателям и коварным убийствам.

Верховная Рада Украины на заседании 18 октября 2022 года приняла заявление о признании Чеченской республики Ичкерия временно оккупированной РФ и осудила совершение геноцида чеченского народа. Сейчас чеченцы ждут чем завершится российско-украинская война. Они поддерживают Украину и после победы готовы вернуться в свою независимую Ичкерию.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ❗ Два часа растянулись на пятнадцать лет! Малоизвестные факты российско-чеченской войны

Напомним, Закаев назвал главную причину установления путинского режима в Ичкерии и предостерег украинцев.

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