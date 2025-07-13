Российское наступление на Сумщине: как останавливают врага музейным оружием - репортаж

Украинские пограничники сдерживают врага / © ТСН

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На Сумском направлении фронта на этой неделе стало немного спокойнее, но это не значит, что россияне прекратили штурмовать украинские позиции. Артиллеристы и операторы дронов пограничного отряда «Стальной Кордон» продолжают сдерживать российское наступление.

Об этом говорится в репортаже военного корреспондента Андрея Цаплиенко в ТСН.Тиждень.

Пограничный отряд «Стальной Кордон» имеет все элементы полноценной бригады.

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Подразделения 15-го отряда задействуют практически по всему фронту. Но север — и особенно Сумщина, — в приоритете.

Бои музейными раритетами

Командир огневого расчета 15-го отряда ГПСУ «Стальной Кордон» с позывным «Борода» говорит, что продвижение врага удалось остановить.

Причем, останавливает здесь врага музейное оружие — пушка БС-3 1944-го года. Такие обычно стоят как памятники, но на фронте она работает.

«Борода» называет ее плюсом дальнобойность.

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Такими старыми пушками пограничники по-снайперски уничтожили вражескую самоходную установку и укрепления противника в нескольких километрах от передовой.

Враг ищет украинских пушкарей дронами.

Наводчик расчета с позывным «Кевин» показал сбитый дрон «Гербера», дешевый вариант «Шахеда».

Он нетипичный, потому что «Герберы» обычно белого цвета, а этот — черный, чтобы в сумерках труднее было увидеть.

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Его сбили тоже нетипичным оружием, которое, кажется, одолжили в том же музее, что и пушку, — ЗПУ-4 1949 года выпуска.

Начальник зенитного подразделения отряда ГПСУ «Стальной Кордон» с позывным «Савел» говорит, что с лазерным указателем это оружие работает эффективно — сбило уже до 15 «Шахедов» и более 10 «Гербер».

Над пограничниками летают также российские дроны-разведчики, которые в режиме онлайн наводят авиабомбы на украинские позиции. Один из таких беспилотников, которые с помощью РЭБ удалось посадить невредимым, показал техник отряда с позывным «Док».

В лаборатории «Стального Кордона» его попытаются снова поднять на крыло.

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Более половины потерь противника — не от артиллерии, а от ударов дронов. Поэтому приоритетная цель, на которую охотятся «Суперкамы», — операторы украинских беспилотных систем.

«Мы стали приоритетом номер один. Нас ищут. Используют большое количество КАБов», — отметил оператор дронов «Вампир» с позывным «Велес».

А против КАБов пока что нечем защититься. Лишь чудом «Велесу» и другим ребятам удалось спастись во время одного из таких ударов.

«Никак это нельзя объяснить, кроме того, что положил Господь руку», — говорит он.

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Как обустраивают укрепления

На Сумщине «Стальной Кордон» находится в обороне. Пытается не довести дело до городских боев. Россияне превращают села в руины.

За гражданским транспортом, который движется по сельским дорогам, гоняются российские FPV-дроны на оптике. Поэтому в лесах активно строят галереи подземных укреплений.

«Чтобы по минимуму было видно, что мы ходим по поверхности», — пояснил «Борз», заместитель начальника заставы по применению инженерного вооружения 15-го отряда ГПСУ.

Перед тем, как в лесу развернулось подземное строительство, здесь поработала четвероногая саперка Йола.

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Кинолог с позывным «Тайсон» рассказал, что специально обученная собака нашла здесь 20 штук 120-мм мин и 44 — 82-мм.

«Стальной Кордон» делает то, что за полгода Курской операции так и не сделали гражданские строители.

«Последние линии обороны, которые они строят вне города, перед городом, они в открытом поле. Я думаю, ни один сознательный военнослужащий там занимать оборону не будет. Потому что там нет накрытия от авиации, артиллерии, дронов… Я бы своих людей туда не завел», — пояснил «Борз».

В густых лесах есть возможность подтянуть «стабпункт» максимально близко к передовой. Здесь медики могут выиграть золотой час и дать раненым шанс на выживание.

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«Стабик» на три операционных койки тоже создали сами военные, а не гражданские. Здесь под деревьями можно было бы заранее построить целые укрепрайоны, если бы работу у гражданских строителей принимали те, кто сейчас воюет в этих лесах.

Леса здесь тянутся почти до границы, поэтому есть возможность хорошо замаскировать маленькие американские пушки, которые остаются эффективными в Сумской области».

Еще один исторический раритет пограничников — пушка M101. Такие помнят войну в Корее и даже Вторую Мировую, но оказались актуальными и в эпоху всевидящих дронов.

Начальник расчета пушки с позывным «Беркут» объясняет, что в отличие от американской, она менее заметна, потому что тише.

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Еще один наводчик пушки с позывным «Партизан» местный, сумской. Раньше был учителем музыки, а теперь отгоняет гаубицей россиян от собственного дома. А где-то рядом воюют и его ученики. Он говорит, что точно знает о трех.

Хочется, чтобы пули, осколки и дроны проходили мимо учителя музыки и его учеников. Потому что только благодаря таким искренним и неравнодушным есть шанс отстоять свой дом.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН 08:00 новини 11 червня. УДАР ПО ТАМБОВУ! Київ після НАЛЬОТУ ШАХЕДІВ!

Напомним, российские оккупанты полностью уничтожили село Кондратовка, расположенное в приграничье в Сумской области.