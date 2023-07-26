Российское смертельное железо: как саперы разминируют Украину – эксклюзивный репортаж ТСН с фронта

Метр за метром они очищают украинскую землю и делают ее снова пригодной для проживания.

Саперы на деоккупированных территориях Херсона ежедневно находят и ликвидируют российское смертельное железо. Его по себе оккупанты оставили так много, что даже небольшие деревни приходится разминировать более полугода.

Подробности дал корреспондент ТСН Антон Коцуконь.

"Это Посад-Покровское, граница Николаевской и Херсонской областей. Год назад здесь проходила линия фронта. Из всех калибров россияне прямо под фундамент уничтожали поселок", – рассказывает Антон.

Он отчитал комментарий у местного жителя относительно смертельного железа врага.

"Что они сюда только бросали это сам Бог знает, здесь страшилища, фугасные, зажигательные, фосфорные. Почти сто процентов зданий повреждены или разрушены. А земля обильно усыпана тем, что не разорвалось", — рассказывает Валерий Григорьев.

Местные стараются обходить неразведанные тропы или кустарники, говорит корреспондент ТСН.

Саперы на деоккупированных территориях Херсона Фото: ТСН

Уже больше 50% села разминировали.

"Честь и хвала им, и главное, что — здоровье, жизнь и всех благ", — говорят местные жители.

Слова адресованы вот этим ребятам. В селе работают сразу несколько групп взрывотехников. Эта – с Франковщины.

"На Киевщине, Харьковщине были, Николаевщина и теперь здесь, Херсонщине", — говорит начальник группы пиротехнических работ Олег Менюк.

Саперы на деоккупированных территориях Херсона Фото: ТСН

У каждой области есть своя специфика, говорит командир группы. Здесь, на юге, к примеру, очень надоедает палящее солнце. Вот так – в полной амуниции походить день по полям – дело чрезвычайно изнурительное.

Неразорванных "кассеток", оружия опасного и непредсказуемого, в Посаде сейчас находят больше всего.

Такого добра оккупанты насеяли здесь столько, что уничтожать приходится просто в промышленных масштабах.

Серьезно тормозят работу саперов бесчисленные занозы.

Металлоискатель на них реагирует так же, как и на неразорванный снаряд, поэтому каждый раз нужно останавливаться и прощупывать.

Разминирование села длится более полугода, и до сих пор в нем много опасных мест.

Россияне настолько плотно забросали Посад-Покровское своим взрывоопасным железом, что даже тот факт, что сейчас можно безопасно ходить даже по грунтовым дорогам — это уже огромный результат колоссальной работы украинских саперов, но до сих пор здесь им работы ой как хватает.

Напомним, министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что Киевская область все еще не разминирована и там работают взрывотехники МВД.

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