Бельгия расследует вмешательство России в выборы Евросоюза. И призывает содружество немедленно принять меры, чтобы можно было вести преследование кремлевских агентов по всей территории ЕС.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Яны Слесарчук.

В ЕС действует пророссийская шпионская сеть

За два месяца до выборов в Европарламент, которые будут проходить во всех государствах ЕС, Бельгия бьет тревогу. Ее премьер требует немедленных действий.

"Бельгийская разведка подтвердила существование пророссийской шпионской сети в нескольких европейских государствах и здесь, в Бельгии. Цели Москвы абсолютно понятны. Добиться, чтобы больше пророссийских кандидатов попали в Европарламент и усилить в нем определенные пророссийские тезисы. Ведь ослабление европейской поддержки Украины ведет к победам России на поле боя", - подчеркнул Александер де Кроо.

Александер де Кро.

Продвижение российских нарративов за деньги Медведчука

Ранее чешская разведка обнародовала материалы следствия, в которые попал портал Voice of Europe. Он продвигал информацию на нескольких языках, чтобы влиять на мнение европейцев. Рассказывал о паранойе Макрона, фашистах в Латвии, прозорливом венгре Орбане и словаке Фицо, несчастных немцах, и испанском правительстве, убивающем собственный народ.

Аудиторию он имел небольшую, офис в Праге, владельца из Польши на от Виктора Медведчука. Этого предателя после доклада чешской службы безопасности на 300 страницах - закрытое заседание правительства вносит в санкционный список.

Совместную операцию чешская спецслужба тогда провела с контрразведчиками Бельгии, Нидерландов, Венгрии, Германии и Польши - и как следствие, в частности, изъяла десятки тысяч евро и долларов наличными в двух польских городах.

Еврочиновники получали деньги от Москвы

Сегодня премьер Бельгии заявил о том, что прокуратура его страны возбудила уголовное дело, правда, не уточнил, кого в его стране подозревают в пророссийской коррупции. По словам Александера де Кроо, здесь дело уже не просто в пророссийских нарративах. Еврочиновники доставали от кремлевских посредников гонорары.

"Москва контактировала с членами Европарламента и платила членам Европарламента, чтобы продвигать российские интересы", – сказал премьер-министр Бельгии.

В результате этого обсуждение Евроюст – агентство ЕС по судебному сотрудничеству по уголовным делам – может расширить мандат европейской прокуратуры, чтобы бороться с российским влиянием уже на уровне Евросоюза.

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