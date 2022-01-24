Российское вторжение: ответы на главные вопросы украинцев о возможных угрозах

На фоне обострения ситуации безопасности в некоторых иностранных представительствах объявили о планах эвакуации членов семей дипломатов и вспомогательного персонала.

Обострение ситуации с безопасностью на границах Украины и России, на которую уже реагируют в некоторых иностранных дипломатических представительствах, составляя планы об эвакуации, вызывает немало вопросов, которые задают себе украинцы, чтобы понять, что на самом деле происходит и к чему следует быть готовыми.

ТСН.ua собрал информацию о том, что больше всего волнует граждан Украины перед возможной российской агрессией.

Возможно ли вторжение?

Об угрозе российского вторжения в Украину в любой момент заявила еще 18 января во время брифинга спикер Белого дома Джен Псаки.

"Сейчас мы находимся на этапе, когда Россия в любой момент может начать атаку на Украину", — заявила она, подчеркнув, что ситуация "очень опасна".

В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган назвал вторжение Российской Федерации в Украину нереалистичным.

"Я не считаю реалистичным сценарий вторжения России в Украину... Кроме того, чтобы Россия пошла на этот шаг, ей необходимо проанализировать ситуацию во всем мире и свою собственную ситуацию", — сказал он, отметив необходимость продолжать переговоры с президентом России Владимиром Путиным .

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Командующий ООС Александр Павлюк в интервью The Times выразил мнение, что Российская Федерация может начать широкомасштабное вторжение в Украину после завершения зимних Олимпийских игр – 20 февраля.

"Среди разных сценариев — 20 февраля — отмечается как потенциальная дата начала вторжения. Именно тогда заканчиваются зимние Олимпийские игры в Пекине, и 69-летний президент Путин, стремящийся остаться в хороших отношениях с Китаем, не желает запятнать это событие", — сказал Павлюк. .

Кроме того, именно 20 февраля завершаются совместные российско-белорусские учения на границе Украины.

Сколько русских войск на границах Украины?

Американские СМИ опубликовали карту, на которой показали расположение войск России вдоль границы с Украиной. Карта составлена на основе данных от украинских и западных чиновников, а также независимых военных аналитиков и спутниковых снимков.

По данным The New York Times, российские войска окружают Украину с трех сторон, угрожают эскалацией конфликта с Украиной и могут открыть новый фронт.

На опубликованной карте указано 10 основных скоплений российских войск в пределах близкой досягаемости к украинской границе. Почти все они, по данным издания, включают в себя артиллерию, тяжелую технику и танки.

Две группы войск расположены у границы с Беларусью, рядом с городами Ельня (Смоленская область) и Клинцы (Брянская область). Еще три группы расположились недалеко от российского Воронежа. Эти войска могут угрожать Киеву в случае проведения военной операции.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в 200 км от российско-украинской границы находится 122 тыс. военных РФ, а в 400 км — еще 143,5 тыс. военных. Ситуацию у границы он назвал неспокойной.

Почему эвакуируют дипломатов?

На фоне обострения ситуации безопасности в некоторых иностранных представительствах объявили о планах эвакуации членов семей дипломатов и вспомогательного персонала.

23 января 2022 года Государственный департамент США принял решение разрешить выезд государственных служащих США с дипломатической миссии в Украину, как особое предостережение из-за постоянных усилий России по дестабилизации страны и подрыву безопасности.

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В МИД Украины назвали такой шаг "проявлением чрезмерной предосторожности" и призвали "трезво оценивать риски".

Ранее спикер Белого дома пояснила, что правительство США всегда разрабатывает планы эвакуации американских граждан из любой страны, когда там возникают угрозы безопасности.

По таким же соображениям об отзыве части сотрудников своего посольства в Украине и членов их семей заявили в Германии, Великобритании, Австралии. В британском внешнеполитическом ведомстве добавили, что в Украине "нельзя исключать террористические атаки".

Какую помощь обещают США?

Во время совещания, которое в минувшие выходные проводил президент США Джо Байден в резиденции в Кэмп-Дэвиде, министр обороны Ллойд Остин сообщил, какие существуют варианты ответа на возможное вторжение РФ в Украину.

Глава Пентагона назвал такие возможные действия в случае российского вторжения как полеты бомбардировщиков над регионом, заходы кораблей в Черное море и перемещение войск и некоторого оборудования из других частей Европы в Польшу, Румынию и другие соседние с Украиной страны.

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Администрация США подготовила дополнительный пакет военной помощи Украине и обсуждает с союзниками по НАТО вопросы поставки Киеву переносного зенитного ракетного комплекса "Стингер".

Соединенные Штаты Америки не исключают также военного участия в конфликте вокруг Украины из-за российской агрессии.

Как реагируют в Кремле?

Москва не намерена обсуждать с НАТО или США вопросы перемещения войск по территории России, а требования "вернуть их в казармы" рассматриваться не будут. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Уже звучит не только о том, чтобы увести воинские части от границы с Украиной, как они высказываются, а о том, чтобы эти войска пошли в казарму, Шерман именно так говорила, в том числе публично на пресс-конференции. Я не думаю, что есть необходимость объяснять абсолютную неприемлемость такого рода требований и, конечно, мы их даже не будем обсуждать", — сказал Лавров.

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Ранее глава Совета Федерации российского Федерального собрания Валентина Матвиенко заявила, что "Россия не планировала нападать на Украину". В то же время, по ее словам, "НАТО активно осваивает территорию Украины, что вызывает беспокойство".

"По Конституции Украины запрещено размещение иностранных военных баз. Называется это по-другому, но на самом деле идет активное военное освоение территории Украины, с которой у России самая длинная граница", — заявила Матвиенко, добавив, что Кремль "имеет план действий для защиты своих границ на случай любого развития ситуации в Украине".

Что говорит президент?

Президент Владимир Зеленский считает, что из-за возможного вторжения РФ в Украину проигрывает все мировое сообщество. Он предупредил Европу, что это будет мощная война, в которой будут потеряны многие жизни.

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"Если нам придется защищаться от одной из самых мощных армий мира, то это будет война. И это будет очень мощная война, и все проиграют. Сотни тысяч жизней будут потеряны. Украина пострадает, пострадает Россия, европейские страны, соседствующие с Украиной страны пострадают; на тех, кто находится дальше, повлияет миграционный кризис", — отметил Владимир Зеленский в интервью американскому изданию The Washington Post.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в случае вторжения Россия может оккупировать Харьков. И это будет "началом широкомасштабного вторжения".

На фоне обострения ситуации безопасности на границах Украины и России в понедельник, 24 января, президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Готова ли Украина защищаться?

В случае полномасштабного вторжения России в Украине был принят тайный документ — план обороны, в котором впервые подробно прописаны действия каждого института или структуры.

"В плане обороны прописаны детальные действия каждого института, каждой структуры. Более того, этим планом обороны охвачено больше государственных институтов, которые будут привлечены в случае опасности. Если раньше это были Генштаб, Вооруженные Силы — органы, относящиеся к сектору нацбезопасности и обороны, то в этом плане обороны будут привлечены центральные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, другие учреждения, которые есть в нашем государстве. Поэтому, если не дай Бог будет война, это будет делом всех", — сказал Данилов.

Напомним, в Офисе президента Украины предполагают, что эвакуация членов семей и части сотрудников посольства США в Киеве вызвана не столько ростом угрозы вторжения России, сколько внутриполитической ситуацией в США.

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