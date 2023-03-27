Российское ядерное оружие может оказаться не только в Беларуси: эксперт назвал другие государства-сателлиты Путина

Эксперт не исключает, что Путин может разместить ядерное оружие не только в Беларуси, но и других государствах-сателлитах, например Сирии.

РФ якобы собирается передать Беларуси ядерное оружие. Украина одновременно, понятно, что бьет тревогу, требует собрать Совбез ООН и дать какой-то сигнал Лукашенко.

Что означают слова двух диктаторов – Путина и Лукашенко – и что они вообще задумали, рассказал во время эксклюзивного интервью ТСН.ua военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, разговоры о размещении ядерного оружия на территории Беларуси продолжаются достаточно давно. К примеру, в октябре 2022 года именно в стенах ООН представитель российской делегации Константин Воронцов заявлял о том, что Россия намерена передать Беларуси и размещать на ее территории "Искандер-М". Эти ракеты могут использовать боевую ядерную часть.

"Также он говорил о том, что Россия готова усовершенствовать штурмовики СУ-25, чтобы они имели возможность нести бомбовую нагрузку с ядерной составляющей. Интересно, почему именно сейчас произошла катализация внимания. Это проблематика уже не в первый день", — отметил эксперт.

Коваленко подчеркнул, что Россия является той страной, которая может значительно изменить ситуацию полностью в мире с распространением ядерного оружия.

"Она постоянно говорит о том, что это распространение ядерного оружия, нужно принимать какие-то законы, чтобы нивелировать эти возможности и так далее. Путин даже заявлял, что вообще нужно избавиться от ядерного оружия. То есть то, что говорит Путин, 100-процентная ложь. Он постоянно манипулирует, ретранслирует фейки, значит говорить о том, что он какого-то пытался нивелировать ядерную угрозу в прошлом, это была игра в то время с его стороны. Сейчас мы видим совсем другую ситуацию", – говорит аналитик.

Российское ядерное оружие может оказаться не только в Беларуси

Эксперт не исключает, что Путин может разместить ядерное оружие не только в Беларуси, но и в других государствах-сателлитах.

"Что будет, если, например, такой персонаж как Башар Асад также обратится к России с просьбой разместить на территории Сирийской Арабской Республики ядерное оружие. Владимир Путин, находящийся в розыске МКС военный преступник, точно не откажет. Вот в чем вся опасность. Реагировать нужно было в октябре 2022 года, чтобы ограничивать Россию в этих возможностях, а также как-то минимизировать угрозу распространения этого оружия по другим странам, – говорит Коваленко.

В этом году ядерное оружие Лукашенко может еще не попасть

Эксперт не уверен, что 2023 станет годом, когда россияне смогут размещать эти боевые части на территории Беларуси, но в 2024 может быть такая возможность.

"Но сейчас мы наблюдаем совсем другую ситуацию — Республика Беларусь может стать той страной, на территории которой Россия будет размещать свое ядерное оружие. Теоретически есть такие возможности. Надо провести соответствующее восстановление инфраструктуры для размещения ядерного оружия. К тому же это довольно сложный процесс. Это должно занимать много времени, даже если есть старая инфраструктура еще со времен Советского Союза, но в Беларуси она не в лучшем состоянии, так что на сегодняшний день международное общество должно уже заниматься вопросом о том, что Россия является катализатором распространения ядерного оружия по всему миру", – говорит Коваленко.

Путин подставил Си Цзиньпина

Александр Коваленко отмечает, что Путин в каком-то смысле подставил Си Цзиньпина своими заявлениями о ядерном оружии.

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"Ядерный клуб должен об этом также думать, потому что, например Си Цзиньпин, с которым Путин разговаривал накануне, с которым они поднимали вопросы ядерного оружия, а Китай всегда занимал позицию нераспространения ядерного оружия и недопустимость угроз в ядерной риторике, сейчас оказывается, что Путин в каком-то смысле подставил Си Цзиньпина, они говорили о тех вещах, которых Россия никак не придерживается, так что все, что было сказано, это исключительно блеф. Си Цзиньпину это мне кажется не понравится. Отношения Пекина и Москвы не ухудшатся, потому что для Китая сейчас важно именно васализация России.А они это запомнят. Китайцы дипломатически действуют совсем по-другому. Сейчас они будут действовать так, как они себе запланировали, будут повышать именно васализацию России политически, экономически, технологически, ресурсно, целиком и полностью будут ее поглощать. А такие заявления могут только ускорить этот процесс васализации", — подытожил эксперт.