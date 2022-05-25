Российского гауляйтера Херсонщины завербовало еще советское КГБ – политолог

Коллаборант Владимир Сальдо, которого коккупанты назначили гауляйтером Херсонской области, был завербован еще советским КГБ.
Так называемый глава оккупационных властей Херсона Владимир Сальдо может быть расконсервированным агентом советского КГБ.
Об этом в эфире проекта "Ночной дозор" на 1+1 заявил политолог Владимир Молчанов.
"Сальдо завербовали еще в молодые годы, когда тот находился в Монгольской народной республике", — отмечает эксперт
Переход под влияние Комитета госбезопасности, а впоследствии и ФСБ объясняет стремительную политическую карьеру Владимира Сальдо. В конце 1990-х он работал обычным прораном в предприятии "Херсонстрой", а уже в 2001 году его назначают заместителем председателя Херсонской областной администрации, после чего Сальдо был избран городским главой.
"Неизвестного человека, без конкретных идей возрождения города, к тому времени поддержало немало влиятельных лиц", – добавляет Молчанов.
Политолог называет это обычным путем агента, которого решили расконсервировать.
Больше о феномене оккупации на Херсонщине смотрите в полном выпуске проекта "Ночной дозор" на 1+1.
Ранее политический эксперт Валентин Гладких заявил, что Медведчук не сказал о Порошенко ничего нового.
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