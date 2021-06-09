Российского поэта Быкова отравили те же агенты ФСБ, что и Навального — расследование

Покушение на жизнь Дмитрия Быкова совершили в апреле 2019 года. К счастью, поэту, который критикует российские власти, удалось выжить.

Российского писателя и поэта Дмитрия Быкова, известного скептическим отношением к Кремлю, два года назад травили те же люди, которые в этом году почти убили оппозиционера Алексея Навального, а ранее участвовали в покушении на жизнь оппозиционного политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы.

Такую информацию обнародовали в совместном расследовании Bellingcat, Spiegel и The Insider, говорится 9 июня во сюжете ТСН.19:30.

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Журналистам удалось отследить общие черты отравлений. В частности, за Быковым тоже долго следили. В самолете, где ему стало плохо, находились сотрудники ФСБ. Симптомы у писателя в 2019 году были те же, что и у Алексея Навального.

Как и в случае с оппозиционным политиком, Быкова сначала отказывались транспортировать из больницы, куда доставили. О том, что его отравили, критик режима Путина заговорил еще два года назад, сразу, как ему стало лучше. После обнародованного расследования, Быков в комментарии российским журналистам заявил, что его приведенные доказательства убеждают.

Новости мира: поэта Быкова пытались отравить те же работники ФСБ, которые едва не убили Навального

Напомним, 16 апреля 2019 года российский писатель и публицист Дмитрий Быков был госпитализирован в больницу в Уфе. Медики забрали его на "скорой" прямо с самолета, которым он прилетел в Башкортостан с лекцией.

Ранее также СМИ сообщали, что в публициста случился инсульт. Однако медики опровергли эту информацию. Впоследствии Быков сообщил, что был госпитализирован с отравлением.

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