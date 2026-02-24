Россию не назвали агрессором: в ООН готовят "компромиссную" резолюцию о войне в Украине

ООН / © Getty Images

Сегодня мир отмечает четвертую годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину. В Нью-Йорке этот день начался с экстремальных погодных условий: штат накрыл самый мощный за последнее десятилетие снежный шторм. Несмотря на объявленную чрезвычайную ситуацию и отмену официальных церемоний, украинская община готовится к масштабному митингу, а дипломаты в ООН — к принятию новой резолюции.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ольги Кошеленко.

Снежный коллапс и митинг на Таймс-сквер

Из-за шквального ветра и снегопадов мэр Нью-Йорка был вынужден ограничить движение транспорта. Традиционное поднятие украинского флага на Уолл-стрит пришлось отменить из-за опасности. Однако украинцы и американцы не собираются отказываться от акции солидарности на главной площади мира.

Такие мероприятия в эти выходные прокатились по всей Америке. В частности, в Вашингтоне на митинг вышли сотни рядовых американцев, которые выражали свою поддержку Украине.

Участница митинга: «Прежде всего, мне очень стыдно, что моя страна не сдержала обязательств защищать вас. Вместе с тем, мы вас поддерживаем, большинство американцев вас поддерживает. Я на 100% убеждена, что Украина защищает свободу — и мою личную свободу тоже. Каждый украинский солдат делает мир безопаснее для меня».

Дипломатия в ООН: «зачищенная» резолюция и смена позиций

Сегодня в ООН запланировано два заседания: Генассамблеи и Совбеза. Ситуация на дипломатическом поле значительно отличается от первых лет войны. ТСН ознакомилась с проектом новой резолюции. В отличие от предыдущих лет, документ выглядит «максимально зачищенным», чтобы администрация Дональда Трампа смогла его поддержать. В частности, в тексте Россия не названа агрессором, хотя факт вторжения признается.

Ключевые требования проекта резолюции:

Немедленное прекращение огня: Генассамблея призывает к полному и безусловному прекращению боевых действий между РФ и Украиной.

Обмен «всех на всех»: Полный обмен военнопленными и освобождение всех незаконно удерживаемых лиц.

Возвращение детей: Требование немедленно вернуть всех депортированных гражданских лиц и детей.

Речь Трампа: чего ожидать Украине?

Вечером (в 4:00 утра по киевскому времени) президент США Дональд Трамп выступит в Конгрессе с традиционной речью «О состоянии дел в государстве». В прошлом году он упомянул о войне в Украине лишь вскользь. Украинские дипломаты и общество внимательно будут следить, найдется ли место для Украины в нынешних приоритетах Белого дома, учитывая «компромиссный» характер новой резолюции ООН.

