"Россию очень раздражает моя позиция": ветеран "Азова" прокомментировал попытку покушения на него со стороны спецслужб РФ

По словам Сергея Коротких, его искренне удивило, что его имя было рядом с именами министра обороны и руководителя военной разведки.

Активист, ветеран "Азова" Сергей Коротких (Боцман), за которым, по данным спецслужб, охотилась враждебная диверсионно-разведывательная группа из России, рассказал ТСН.ua о попытке покушения на себя.

"Это уже не первая попытка, – рассказал нам ветеран "Азова" Сергей Коротких. – Я знал заранее о том, что меня хотят уничтожить. Я веду свой Telegram-канал, как понимаю, Российскую Федерацию очень раздражает моя позиция. Это уже не первая попытка, когда они таким образом шлют мне "привет". Так понимаю, что они будут пытаться достать еще кого-то. Кого-то из тех, кто связан с Россией и заявляет, что Путину нужно в Гаагу, что Россия больна великодержавным шовинизмом".

По словам Сергея, его искренне удивило, что его имя было рядом с именами министра обороны и руководителя Главного управления разведки МОУ.

"Военным путем у России ничего не получается сделать, поэтому она пытается запугать жителей Украины террором", — говорит Коротких.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности предотвратила серию заказных убийств представителей высшего военно-политического руководства и общественных деятелей Украины. Злоумышленники занимались подготовкой к физической ликвидации министра обороны Алексея Резникова и руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, а также известного украинского активиста Сергея Коротких. В результате многоэтапной спецоперации обезврежена диверсионно-разведывательная группа главного управления Генштаба вс РФ (более известного как ГРУ).

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