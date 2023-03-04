"Россию посадили на кол": астролог прогнозирует захват части страны

Астролог рассказал, кто "посадил Россию на кол" и какие планы на ее территорию есть у Китая.

России грозит захват со стороны Китая – такой прогноз сделал астролог, хиромант и специалист системы архитектурного планирования Васту-шастра Владимир Бадиян.

Об этом астролог рассказал в интервью ТСН.ua.

По словам Бадиана, с начала 2023 года Китай будет постепенно и без войны захватывать территорию России.

"Россия ничего не может ответить, поскольку полностью зависит от Китая. Россию посадили на кол. А этот кол – это Китай. Посадила ее туда Украина. У Китая есть конкретный план – он хочет захватить часть России. И он оттяпает огромную территорию", – предсказывает астролог.

Напомним, известная экстрасенс и таролог Людмила Хомутовская рассказала, что миру не грозят долгие войны. Длительный военный конфликт возможен только на территории России.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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