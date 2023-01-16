Россию предупредили о последствиях использования ядерного оружия – посол США при НАТО

Несмотря на ядерные угрозы президента РФ Владимира Путина, вероятность того, что он решится на это, все еще остается низкой. Россию предупредили о последствиях.

Об этом заявила посол США при НАТО Джулиан Смит в интервью для ТСН.ua.

"Мы все, союзники по НАТО четко высказались, генеральный секретарь четко выразился, — это не то, что Россия может использовать. Россия не имеет права голоса в этом вопросе. Точка. Но относительно ее бряцания ядерным оружием, имею в виду, вы также слышали наши комментарии по этому поводу. Мы очень этим взволнованы. Мы считаем это тревожным. Мы ответили на это России. Мы также сказали о беспрецедентных или катастрофических последствиях, с которыми столкнется Россия, если она обратится к своему ядерному арсеналу. Поэтому это то, что мы продолжим мониторить. Мы воспринимаем это очень серьезно. Но я думаю, вы также слышали, как чиновники в США заявили, что сейчас мы не видим признаков того, что они планируют применить ядерное оружие", — сказала она.

Ранее в ГУР сообщили, что у России есть в своем арсенале все виды ядерного оружия. Как тактическое, так и стратегическое, но военная разведка Украины постоянно следит за ее перемещением.

По словам беларуского оппозиционера и министр культуры Беларуси в 2009-2012 годах Павла Латушко, Путин готовится разместить ядерное оружие в Беларуси, но он не доверит ядерное оружие Лукашенко, а лишь разместит его в РБ и "оно будет находиться под контролем российских военнослужащих, сил ядерного сдерживания". Латушко также отметил, что Лукашенко не возражает против размещения ядерного оружия, потому что считает, что это повысит его рейтинг и гарантирует пожизненную власть.

По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, Россия перестала откровенно угрожать миру ядерной войной после замечаний из Китая.

Ядерное оружие в Крыму, новое наступление из Беларуси, странные заявления "повара Путина" и ад в Бахмуте | Сергей Грабский