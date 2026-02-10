Рост пенсий в марте: кто будет получать больше и когда минимальные выплаты будут 6000 грн

В Украине в марте вырастут пенсии в марте / © iStock

В Украине готовится масштабная пенсионная реформа, которая может растянуться на 13 лет. Пока чиновники разрабатывают бальную систему начислений, пенсионеры готовятся к плановой индексации, которая должна состояться уже этой весной.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

Индексация с 1 марта: на что рассчитывать?

По словам экономического эксперта Олега Пендзина, в этом году повышение пенсий состоится согласно закону об индексации, принятому еще в 2017 году.

Повышение пенсий в текущем году состоится с 1 марта. По его оценкам, коэффициент повышения в этом году будет близким к 14%.

Как могут вырасти выплаты

Вместе с тем правительство готовит пенсионную реформу, по которой выплаты могут вырасти до 6000 грн.

Эксперт отмечает важный нюанс законодательства: максимальная пенсия в Украине привязана к десяти минимальным. Если правительство значительно поднимет нижнюю границу, нагрузка на бюджет из-за выплат состоятельным пенсионерам может стать критической.

Олег Пендзин: «Сейчас максимальная пенсия равна десяти минимальным — это 25 950 грн. Но если минимальная пенсия вырастет, например, до 6000 грн, то максимально возможная автоматически взлетит до 60 000 грн. После перерасчета по бальной системе таких „состоятельных“ пенсионеров станет больше, а это огромные дополнительные расходы для государства».

Именно поэтому, по мнению эксперта, изменения в законодательство должны быть комплексными, чтобы не разбалансировать финансовую систему страны.

В Министерстве социальной политики имеют свой план. Реформа с внедрением балльной системы может стартовать уже во второй половине 2026 года или в 2027-м. Полный цикл преобразований продлится до 2040 года.

