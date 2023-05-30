Рост тарифа на электроэнергию: эксперт заявил о непрозрачности и спрогнозировал суммы в платежках

Специалист обратил внимание на коллизию, возникшую вокруг роста тарифов. Так, в Украине действует запрет от парламента на увеличение тарифов на коммунальные услуги до завершения войны.

Предложенные НКРЭКУ увеличенные тарифы на электроэнергию в Украине не решают проблему в отрасли и создают некомфортную ситуацию для потребителей, заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Об этом он рассказал в эфире программы "Сниданок с 1+1" 30 мая.

Харченко подверг критике новые тарифы на электроэнергию, которые предлагает Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и компуслуг.

"Я очень надеюсь, что Кабмин будет мудр и это решение не поддержит. Оно, с одной стороны, не решает проблемы в отрасли совсем, а с другой стороны, создает очень некомфортную ситуацию для людей. То есть мы не вводим прозрачную ситуацию: люди все еще не понимают, за что этот тариф и почему он именно такой. Даже я не понимаю, честно. Никаких расчетов не показано", – объяснил эксперт.

Насколько вырастут цены на свет в платежках

Харченко также оценил, насколько в среднем подорожают платежки за электроэнергию.

"Если взять двух- или трехкомнатную квартиру, то речь будет идти – от 150 до 250 гривен дополнительных расходов", – сказал специалист.

Каким должен быть тариф на электроэнергию

Директор Центра исследования энергетики также выразил мнение, каким должен быть тариф на электроэнергию.

"Если действительно по-честному, то должна быть рыночная ситуация. А если рынок, то в течение суток цена в Украине меняется от 1 гривны до 5 в течение разного времени суток. Оно может быть дороже, а может быть так же, а может быть при определенных условий даже дешевле. У нас для населения действует фиксированный тариф, а для индустрии есть рынок, на котором электричество торгуется. Если в Украине ввести честные рыночные тарифы, а люди, не имеющие денег оплатить, должны получить субсидию от государства — вот тогда будет честно и прозрачно. А главное – это полностью обрезает коррупцию в энергетике", – объяснил Харченко.

Он также напомнил, что в Украине действует запрет на повышение тарифов на коммунальные услуги до завершения войны и еще в течение шести месяцев спустя, который ввела Верховная Рада.

"Как это (повышение тарифов – ред.) сейчас будет сделано, я вообще не понимаю. Я слышал от народных депутатов, что они считают это прямым нарушением того, что принимала Верховная Рада, и что это вообще недопустимо. Я сейчас не могу спрогнозировать, что произойдет, потому что очень странная коллизия и решение регулятора", – рассказал эксперт.

Напомним, НКРЭКУ предложила правительству увеличить тариф на электроэнергию для потребителей до 2,88 грн/кВт-ч с 1 июня. Заметим, что на сегодняшний день тариф на свет составляет 1,68 грн/кВт-час.

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