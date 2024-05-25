"Рот и дыхательные пути были обожжены": военный рассказал, как россияне используют запрещенное газовое оружие

Российские военные использовали на поле боя запрещенные методы ведения боя, такие как сброс газа.

Об этом в эксклюзивном интервью для TSN.UA он рассказал боец подразделения "Стугна" в составе спецподразделения "Тимура" ГУР МО Украины на позывной "Каховка".

“Было очень сложно вести бой, но ребята выстояли. Я хоть был в сознании, но я понимал, что мне действительно было уже все равно. Я просто лежал и ждал. Затем россияне начали использовать запрещенные методы ведения боя, такие как сброс газа. Где-то у окопа упала газовая граната, и мы все начали задыхаться. У меня была исправна правая рука, поэтому я выкопал небольшую ямку в земле и хотя бы через нее пытался дышать. Когда прибыл в больницу, у меня все дыхательные пути и язык, полость рта, все было обожжено очень сильно”, — говорит военный.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео Врачи были в шоке! Потерял 2,5 литра крови и 8 часов ждал эвакуации! Интервью с "Каховкой"

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