Рота почетного караула, Нацгвардия, спасатели и полиция: как во Львове готовятся ко Дню флага

Накануне участники праздничного шествия устроили репетицию.
Во Львове около тысячи воинов Вооруженных сил и представителей силовых ведомств примут участие в марше ко Дню флага.
Об этом говорится в ТСН.Ранок 20 августа
В колонне пройдут и военнослужащие стран-партнеров — Литвы, Канады и США. Накануне участники праздничного шествия устроили репетицию — два часа маршировали по улице вблизи Академии сухопутных войск. Для этого часть дороги перекрыли патрульные. А уже 23 августа — в День флага — военные в сопровождении оркестра почтят украинский флаг. Его поднимут на самой высокой в области 50-метровой мачте, которую специально к празднику установили на территории Академии сухопутных войск.
"Это первое собрание всех участников, мы должны понять, кто на каких местах должен стоять, каждое подразделение, каждый командир должен понять свой маневр и понять, как ему действовать уже собственно на самих торжествах. То есть главная цель — это строевая подготовка", — сказал Антон Миронович, представитель Национальной академии сухопутных войск.
Ранее стало известно, что во Львове планируют масштабно отпраздновать 30-ю годовщину Независимости Украины. В городе состоится сразу несколько фестивалей и пройдет большой концерт у Академии сухопутных войск им. П. Сагайдачного.