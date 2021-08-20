Рота почетного караула, Нацгвардия, спасатели и полиция: как во Львове готовятся ко Дню флага

Рота почетного караула, Нацгвардия, спасатели и полиция: как во Львове готовятся ко Дню флага

Накануне участники праздничного шествия устроили репетицию.

Во Львове около тысячи воинов Вооруженных сил и представителей силовых ведомств примут участие в марше ко Дню флага.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 20 августа

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В колонне пройдут и военнослужащие стран-партнеров — Литвы, Канады и США. Накануне участники праздничного шествия устроили репетицию — два часа маршировали по улице вблизи Академии сухопутных войск. Для этого часть дороги перекрыли патрульные. А уже 23 августа — в День флага — военные в сопровождении оркестра почтят украинский флаг. Его поднимут на самой высокой в области 50-метровой мачте, которую специально к празднику установили на территории Академии сухопутных войск.

"Это первое собрание всех участников, мы должны понять, кто на каких местах должен стоять, каждое подразделение, каждый командир должен понять свой маневр и понять, как ему действовать уже собственно на самих торжествах. То есть главная цель — это строевая подготовка", — сказал Антон Миронович, представитель Национальной академии сухопутных войск.

Новости Украины: во Львове около тысячи военнослужащих примут участие в Марше ко дню флага

Ранее стало известно, что во Львове планируют масштабно отпраздновать 30-ю годовщину Независимости Украины. В городе состоится сразу несколько фестивалей и пройдет большой концерт у Академии сухопутных войск им. П. Сагайдачного.

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