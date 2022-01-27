Ровенская область перешла в "красную" зону: какие ограничения в регионе

В области стремительно распространяется COVID-19.

Ровенская область с сегодняшнего дня оказалась в "красной" карантинной зоне.

Об этом рассказали в ТСН. Ранок 27 января.

Учащихся всех школ области переводят на дистанционное обучение. В "красной" зоне карантинных ограничений запрещается работа кафе и ресторанов, кроме доставки и на вынос, ТРЦ и развлекательных заведений, заведений культуры, кинотеатров и театров, фитнес-клубов и спортзалов, бассейнов, вещевых рынков. Ограничения не будут использовать, если и персонал заведений, и посетители имеют "зеленый" COVID-сертификат.

Количество больных коронавирусом на Ровенщине, говорят медики, постоянно растет. За последние три дня увеличилась вдвое по сравнению со всей прошлой неделей. Инфекционное отделение городской больницы Ровно заполнено больными более 95%. Именно поэтому еще три отделения перепрофилировали под COVID-19.

"Разворачиваем медицинскую систему. Все кровати, которые нужны для борьбы с коронавирусом в больницах области будут развернуты", заявил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

К таким действиям прибегают по всей области, ожидая волну новых больных. В частности, готовятся принимать и детей. Ведь больных становится больше и среди них.

"Если за предыдущую неделю было чуть больше двух тысяч заболевших людей, то уже последнюю неделю мы имеем пять тысяч. Так же ухудшилась ситуация с госпитализацией. Есть почти 100% прирост за последние семь дней", — рассказал главный санврач области Роман Сафонов.

Как сообщалось, Ивано-Франковская область первой от 24 января попала в "красную" зону карантина из- за роста случаев коронавируса. На Прикарпатье стремительно растет количество больных – хотя больницы еще не переполнены. Ширится штамм "Омикрон". Он очень заразен, но относительно легко переносится. Именно поэтому большинство больных лечатся дома, говорят медики. Благодарны и вакцинации.