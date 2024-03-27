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Рой российских дронов в Донецкой области: воины ПВО рассказали, как работает американский ЗРК (фото, видео)

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Рой российских дронов в Донецкой области: воины ПВО рассказали, как работает американский ЗРК (фото, видео)

Avenger

Avenger предназначен для сбивания вертолетов и дронов.

Американская зенитно-ракетная установка Avenger прикрывает небо Донбасса. Этот комплекс рассчитан на сбитие вертолетов и дронов. Но наши бойцы превзошли все ожидания иностранных инструкторов и научились им сбивать российские ракеты. Уничтожили враждебную цель в Киевской области и теперь работают на Восточном фронте.

Об этом говорится в сюжете специальной корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

Что известно о Avenger

Avenger - это американская система ПВО. Ее украинские защитники разворачивают на фронте для защиты Украины. Она способна сбивать российские дроны и даже ракеты.

Ранее ТСН рассказывала, как в прошлом году на Киевщине экипаж такой же системы ПВО уничтожил вражескую ракету типа земля - воздух. И это тогда очень удивило западных партнеров. Потому что установка рассчитана на уничтожение вертолетов и самолетов.

Avenger на фронте / ©
Avenger на фронте

На Авдеевском направлении – рой дронов

В капсуле этой машины работает Евгений. Все расчеты для выстрела проводит вручную и именно от его сноровки зависит собьет ли цель выпущенная из установки ракета. Сегодня боец очень жалуется на дождь.

"Плохая видимость. Они высоко летают и им ничего не видно, также и нам плохо видно. Такая погода для ПВОшников относительный отдых", - говорит он. 

За одну лишь неделю на участке Авдеевского направления Евгений с собратьями приземлили с несколько вражеских беспилотников. В основном разведывательные. Но их здесь рой, говорит командир расчета Иван.

Avenger прикрывает небо Украины / ©
Avenger прикрывает небо Украины

Установка Avenger работает как мобильная группа поддержки. Когда россияне поднимают свои разведывательные коптеры, она выезжает на то направление, где нужна. Лик идет на минуты - говорит Руслан. Он водитель и его задача как можно быстрее добраться до точки выстрела.

До американского "Хамви", на котором и размещена установка Avenger, Руслан управлял фурами. Был дальнобойщиком в Европе.  Но в начале полномасштабного вторжения вернулся в Украину и пошел воевать.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:Новости ТСН 11:00 за 27 марта 2024 года | Новости Украины

Напомним, что известно о ракетах "Циркон", которыми россияне атаковали Киев.

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