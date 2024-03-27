Рой российских дронов в Донецкой области: воины ПВО рассказали, как работает американский ЗРК (фото, видео)

Американская зенитно-ракетная установка Avenger прикрывает небо Донбасса. Этот комплекс рассчитан на сбитие вертолетов и дронов. Но наши бойцы превзошли все ожидания иностранных инструкторов и научились им сбивать российские ракеты. Уничтожили враждебную цель в Киевской области и теперь работают на Восточном фронте.

Об этом говорится в сюжете специальной корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

Что известно о Avenger

Avenger - это американская система ПВО. Ее украинские защитники разворачивают на фронте для защиты Украины. Она способна сбивать российские дроны и даже ракеты.

Ранее ТСН рассказывала, как в прошлом году на Киевщине экипаж такой же системы ПВО уничтожил вражескую ракету типа земля - воздух. И это тогда очень удивило западных партнеров. Потому что установка рассчитана на уничтожение вертолетов и самолетов.

Avenger на фронте

На Авдеевском направлении – рой дронов

В капсуле этой машины работает Евгений. Все расчеты для выстрела проводит вручную и именно от его сноровки зависит собьет ли цель выпущенная из установки ракета. Сегодня боец очень жалуется на дождь.

"Плохая видимость. Они высоко летают и им ничего не видно, также и нам плохо видно. Такая погода для ПВОшников относительный отдых", - говорит он.

За одну лишь неделю на участке Авдеевского направления Евгений с собратьями приземлили с несколько вражеских беспилотников. В основном разведывательные. Но их здесь рой, говорит командир расчета Иван.

Avenger прикрывает небо Украины

Установка Avenger работает как мобильная группа поддержки. Когда россияне поднимают свои разведывательные коптеры, она выезжает на то направление, где нужна. Лик идет на минуты - говорит Руслан. Он водитель и его задача как можно быстрее добраться до точки выстрела.

До американского "Хамви", на котором и размещена установка Avenger, Руслан управлял фурами. Был дальнобойщиком в Европе. Но в начале полномасштабного вторжения вернулся в Украину и пошел воевать.

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Напомним, что известно о ракетах "Циркон", которыми россияне атаковали Киев.

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