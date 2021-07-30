"Розділені": царит ли сейчас мир в Колумбии, которую полвека рвали кровавые бойни

Разделенная сегодня блокпостами Украины должен знать, какие сценарии нашему будущему уже пережили другие народы и страны.

В ТСН продолжается показ уникального спецпроекта "Розділені". Пять историй о судьбах стран, переживших оккупации, аннексии и войны и разделены — уже десятилетия: это Германия, Кипр, Ирландия, Молдова и Колумбия.

Они контролировали половину территории страны полвека и убили более двухсот тысяч человек, а затем — президент пожал им руки и помог войти — в политику. Последняя серия спецпроекта "Розділені" — Колумбия. Пятьдесят лет там продолжалась — война, которая закончилась — перемирием, за которое тамошний президент Мануэль Сантос получил Нобелевскую премию мира. Но царит ли ныне мир в колумбийских городах?

Об этом говорится 30 июля в сюжете ТСН.19: 30.

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Точка невозврата в разделении колумбийцев — пятидесятые годы минувшего века. Страна только оправилась от войны между сторонниками либеральных и консервативных сил. Получила поддержку США. Начинается процесс выздоровления экономики, развивается образование, создается инфраструктура. И вдруг громко заявляют о себе сторонники коммунизма, создали "Армию народа" известную как ФАРК. Тогда, вместо лозунгов, заговорило оружие. Когда не хватало средств, начался рэкет. Ежедневные теракты и массовые похищения людей. ФАРК — контролировал производство кокаина, транспортные коридоры и продажу наркотиков. Они стали одной из самых богатых террористических организаций мира. И на пике противостояния контролировали половину Колумбии. Правительственная армия была бессильна.

В 2002-м президенту Урибе удается обуздать ФАРК: из джунглей выводят тысячи людей, их армия сокращается с 20 тысяч до шести. А потом, при новом президенте, он и глава террористов — пожмут друг другу руки и заключат мировое соглашение, ФАРК придет во власть.

"Розділені" | Колумбия - 50 лет войны, убийство 200 тысяч людей и Нобелевская премия мира

Масштабы бойни, которая более 50 лет рвала Колумбию на куски, трудно представить: в ней погибло более 220 тысяч человек, из них 170 тысяч — мирные жители. Пятьдесят тысяч в этой войне пропали без вести. Восемь миллионов были вынуждены бежать из своих домов. Жертвой или участником, так или иначе, стал каждый колумбиец.

"В Колумбии было уже более 30 различных мирных процессов. Это никогда не приводило к результату. После последнего перемирия имеем 15 тысяч вооруженных людей, которые продолжают убивать мирных граждан. Это превращается в легитимизацию насилия. Насилие можно использовать как способ войти в политику", — рассказывают местные.

Сейчас в джунглях, по данным МВД Колумбии, остаются около семи тысяч боевиков. Это — только группировки ФАРК. Есть и другие группировки.

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