"Розділені": что думают об опыте стран, которые прошли через войны, украинские власти

За последние семь лет некоторые украинцы научились ездить в Крым и на оккупированные территории Донбасса через контрольно-пропускные пункты. Другая часть — научилась рыть окопы и обустраивать блиндажи.

"Розділені". Всю неделю ТСН показывала сериал Нелли Ковальской о том, как из-за войн, похожих на нашу, прошли другие страны мира. Мы увидели опыт Германии, Кипра, Молдовы, Ирландии и Колумбии.

О том, что же думают об этом опыте украинские власти и удалось ли автору найти ответы на свои вопросы — 31 июля говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Семь лет войны, оккупации, смертей, ранений, разделенных семей и утраченного имущества.

За последние семь лет некоторые украинцы научились ездить в Крым и на оккупированные территории Донбасса через контрольно-пропускные пункты. Другая часть — научилась рыть окопы и обустраивать блиндажи. По ту сторону условной стены уже выросло поколение, которое не знает украинского языка. Здесь — те же украинские дети научились прикладывать руку к сердцу, когда звучит национальный гимн. Это — наша семилетняя история разделения. И сколько она продлится еще?

Нелли Ковальская полтора года назад задалась вопросами, что будет — когда закончиться война в Донбассе. Как мы будем жить, когда из оккупации вернутся часть Донецкой, Луганской областей и Крым. Она объехала пять стран, где были похожи войны и конфликты. И сняла сериал "Розділені". Ответ, который она нашла, ей не понравился.

"Шок заключался в том, что нет готового сценария, нет рецепта и нет хэппи-энда. Ни в одной стране, где я была, хэппи-энда нет", — отмечает она.

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Они среди тех, кто руководит страной, которая должна отбиваться от вооруженной агрессии России. И оба переживают собственные истории потерь, связанные с этой войной.

На столе в кабинете Юлии Лапутиной — лишь одна фотография. Это ее зять Денис Волочаева. "Альфовец", герой Украины.

"Разделенные" | Что украинские власти думают об опыте других стран, которые прошли через войны

Почти вся семья Юлии — спецназовцы, которые в разные годы войны в Донбассе были на передовой. Сама она с мужем — были там в начале, в 2014-го. Зять Денис на фронте выполнял спецоперации. И во время одной из них, в конце 2019-го на Луганщине, погиб вместе с напарником при исполнении контрдиверсионной задачи. От разрыва мины. У Дениса осталась жена и сын.

Алексей Данилов родом из города Красный Луч. На Луганщине прожил половину жизни. И даже был мэром Луганска. За чертой разграничения у него остались могилы едва ли не всех его родных.

Лапутинауи Данилова ТСН попросила посмотреть "Розділених" и сравнить опыт тех стран с нашим. Оба признаются, у них нет ответов, когда и чем закончится война в Донбассе и оккупация Крыма.

Мы идем по молдавскому сценарию — в этом уверены и секретарь СНБО, и министр по делам ветеранов. Хотя за годы независимости большинство украинцев и подумать не могли, что будем иметь свое Приднестровье — трудно и больно. Но Россия и в Молдове, и в Украине действовала как под копирку.

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