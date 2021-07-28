"Розділені": как сейчас живут в Северной Ирландии после кровавого противостояния

Разделенная сегодня блокпостами Украина должна знать, какие сценарии нашего будущего уже пережили другие народы и страны.

В ТСН продолжается показ уникального спецпроекту "Розділені". Пять историй о судьбах стран, переживших оккупации, аннексии и войны и разделены — уже десятилетия: это Германия, Кипр, Ирландия, Молдова и Колумбия.

Расстрел мирного шествия, который впоследствии спровоцировал настоящую войну. Знакомый сценарий, не правда ли? Следующая история спецпроекта "Розділені" о Северной Ирландии. Четверть века там продолжалось кровавое противостояние между пробританскими и проирландськими жителями, которое в конце концов закончилось подписанием мирного соглашения. Но почему стен между кварталами в Белфасте становится все больше?

Об этом говорится 28 июня во сюжете ТСН.19:30.

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Англия и Ирландия — два острова-соседи на севере Европы. Исторически там жили представители разных этносов, говорили на разных языках и имели совершенно разные культуры. А потом и разную религию: ирландцы — это католики, а англичане — протестанты.

Из-за бедности ирландцы попали в зависимость от британцев еще в средние века. Те постепенно конфисковывали у ирландцев земли, ирландский язык замещался английским, а в 1801 году Ирландия стала частью Соединенного Королевства. В 1921 между Ирландией и Британией было подписано мирное соглашение, согласно которому Ирландия, кроме Северной, фактически получила независимость. Но там остались не согласны, которые требовали присоединения этой части в республике Ирландии.

"Разделенные" | Ирландия - почему стен между кварталами в Белфасте становится все больше

А дальше в североирландском городе Дерри 30 января 1972 тысячи республиканцев-националистов выходят на митинг за гражданские права. Британские солдаты открыли огонь.



Города Северной Ирландии разделились на районы — католические, то есть ирландские, и — протестантские, то есть британские. Разделили общины шестиметровые стены безопасности, которые охраняли днем и закрывали ночью. Ирландская республиканская армия — военизированная организация, которая боролась с правлением Великобритании на территории Северной Ирландии, начала с тех пор активное наступление, используя партизанскую тактику — обстрелы и подрывы и на территории северной Ирландии, и в Англии.



История развивалась: за кровавые расстрелы никто не был наказан, прошли референдумы, которые встречали с радостью. Но и сейчас мало что меняется и за стенами. Браки между ирландцами и британцами — редкость. Общины имеют отдельные школы, даже отдельные больницы и рынки. Флагов на улицах городов не видно — слишком раздражающе. Разве в совершенно закрытых кварталах.



Есть мемориалы с фотографиями погибших от атак националистов у британцев. А у ирландцев — мурал с портретом "иконы" протеста националистов Бобби Сэндсом и надписью неподалеку: "Сопротивление — это не терроризм". Стен нет только в студенческом городке.

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