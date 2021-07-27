"Розділені": найдут ли общий язык греки и турки Кипра после 45 лет противостояния

"Розділені": найдут ли общий язык греки и турки Кипра после 45 лет противостояния

Разделенная сегодня блокпостами Украина должна знать, какие сценарии нашего будущего уже пережили другие народы и страны.

В ТСН начался показ уникального спецпроекта "Розділені". Пять историй о судьбах стран, переживших оккупации, аннексии и войны и разделены — уже десятилетия: это Германия, Кипр, Ирландия, Молдова и Колумбия.

И сегодня в эфире — вторая серия спецпроекта — Кипр. Это история об оккупации, которая продолжается уже 45 лет. Почему провалился мирный план, который писал лично Кофи Аннан? Или простили друг другу этнические турки и этнические греки полувека противостояния? И как это — зайти в свой дом через тридцать лет после того, как там поселились чужие люди?

Об этом говорится 27 июля в сюжете ТСН.19:30.

Пустые дыры окон давно заброшенных домов и надписи — земля без людей. Снимать и делать фото здесь категорически запрещено. Людей от их домов защищает колючая проволока и автоматчики.

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Десятки тысяч греческих семей принудительно выселили с их домов в 1974 году. Ровно треть Кипра была оккупирована Турцией. Остров был разделен — между этническими турками и этническими греками — длинной полосой безопасности, внутри которой будто остановились чьи-то жизни.

"Эти проволоки местные называют проволокой позора. Ее длина — 200 километров, за ней тысячи заброшенных домов. Люди оставили их в один день. Видите, здесь даже шторы на окнах сохранились и цветы, которые кто-то 45 лет назад посадил", — рассказывает Янакис, который был вынужден уехать с семьей.

"Розділені" | Кипр - 45 лет оккупации, противостояние этнических народов и провалившийся мирный план

Тогда за месяцы противостояния погибли и пропали без вести более 10 тыс. человек. 300 тыс. греков-киприотов потеряли свои дома. Треть острова стала самопровозглашенной Турецкой Республикой Северного Кипра. Псевдогосударством, не признанным никем, кроме Турции.

Сегодня, чтобы переехать с греческой на турецкую часть, нужно только показать паспорт. До 2003 года проезд был вообще невозможен.

Мысли об объединении иногда рождаются на международном уровне, но стороны не хотят каждая из своих причин.

Напомним, что в первой серии спецпроекту "Розділені" речь шла о Германии, которая четыре десятилетия была разделена стеной и вот уже 30 лет едина

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