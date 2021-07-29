"Розділені": противостояние Молдовы российским танкам и возникновение Приднестровья — страны, которой на самом деле не существует

"Розділені": противостояние Молдовы российским танкам и возникновение Приднестровья — страны, которой на самом деле не существует

Разделенная сегодня блокпостами Украина должна знать, какие сценарии нашего будущего уже пережили другие народы и страны.

В ТСН продолжается показ уникального спецпроекта "Розділені". Пять историй о судьбах стран, переживших оккупации, аннексии и войны и разделены — уже десятилетия: это Германия, Кипр, Ирландия, Молдова и Колумбия.

Эту войну большинство из нас хорошо помнит: 92 год, Тирасполь и Бендеры, столкновения и российские танки на мостах через Днестр и в конечном итоге — новое слово в лексиконе жителей постсоветской территории: Приднестровье. Итак, следующая серия спецпроекта "Розділені" — Молдова. О стране, которой на самом деле не существует.

Об этом говорится 29 июля в сюжете ТСН.19: 30.

Война в Молдове — одна из первых в серии конфликтов на постсоветском пространстве. Она продолжалась с марта по август 1992 года.

Также читайте Автор спецпроекта ТСН "Розділені" Нелли Ковальская рассказала о любимом эпизоде

Конфликт начинается с протестов жителей левого берега против — закона о едином государственном языке, принятого парламентом Молдовы еще в 1989 году. Горячая фаза войны приходится на весну и лето 92-го.

Для многих война началась с телевизора. Как в истории с украинским распятым мальчиком — там рассказывали об убитых в обстреле детях на выпускном, хотя ни одного кадра видео, ни слова прямой речи не было показано. Но волну ненависти было уже не остановить. В Тирасполе, Бендерах и Рыбнице — взялись за оружие.

Против вооруженных сил Молдовы на стороне Приднестровья выступают — отряды 14-й российской армии. За период конфликта в Молдове погибло около 1200 человек.

"Розділені"| Молдова - 92 год, российские танки на мостах через Днестр и возникновения Приднестровья

Война заканчивается подписанием мирного соглашения между президентами Мирчей Снегуром и Борисом Ельциным.

В 1999 году, после стамбульского совещания ОБСЕ Россия обязалась вывести свой военный контингент. В июне 2018-го Генассамблея ООН призвала Россию убрать войска из Днестра. Этого не было сделано.

Сейчас Приднестровье — квазигосударство, не признанное ни одной страной мира. Из полумиллиона жителей непризнанной республики по меньшей мере треть — имеют российский паспорт. Ради — российской пенсии и выплат. И лишь единицы понимают, что их обманули на государственном уровне и ведут борьбу.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку