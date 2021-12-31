Рождены 31 декабря: как празднуют именины и Новый год одновременно

О рожденных под Новый год даже существует несколько исследований.
Дата рождения – 31 декабря. Вы когда-нибудь задумывались о том, как оно – быть рожденным под елку? Праздник тогда выходит двойным или наоборот? И как праздновать, когда у тебя день рождения, а у всех остальных Новый год, — говорилось в сюжете ТСН.19:30.
В этом доме сразу три именинника – это Евгения и ее дети-близнецы. С мужем они мечтали о двойне. И очень хотели, чтобы дети появились на свет именно зимой. Но только не 31 декабря. Женщина по себе знала, как быть рожденным в праздник. Не всегда всем приглашенным удается прийти. Иногда кто-то за новогодней суетой может даже забыть поздравить.
Роды были сложными. После рождения у мальчика дважды останавливалось сердце. Женщина вспоминает – сначала даже никто не поздравлял с рождением детей. Но врачи смогли спасти жизнь Кириллу. И Евгения называет это новогодним чудом. С тех пор каждый год 31 декабря в семье большой праздник.
Отмечают всегда по-разному. Бывало и такое, что день рождения праздновали утром, а уже вечером – Новый год. А еще всем трем всегда весело, как на их дату рождения реагируют другие.
О рожденных под Новый год даже существует несколько исследований. Психологи говорят, что они легко находят выход из любых ситуаций и реже других устраивают истерики.
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