Рождены 31 декабря: как празднуют именины и Новый год одновременно

О рожденных под Новый год даже существует несколько исследований.

Дата рождения – 31 декабря. Вы когда-нибудь задумывались о том, как оно – быть рожденным под елку? Праздник тогда выходит двойным или наоборот? И как праздновать, когда у тебя день рождения, а у всех остальных Новый год, — говорилось в сюжете ТСН.19:30.

В этом доме сразу три именинника – это Евгения и ее дети-близнецы. С мужем они мечтали о двойне. И очень хотели, чтобы дети появились на свет именно зимой. Но только не 31 декабря. Женщина по себе знала, как быть рожденным в праздник. Не всегда всем приглашенным удается прийти. Иногда кто-то за новогодней суетой может даже забыть поздравить.

Роды были сложными. После рождения у мальчика дважды останавливалось сердце. Женщина вспоминает – сначала даже никто не поздравлял с рождением детей. Но врачи смогли спасти жизнь Кириллу. И Евгения называет это новогодним чудом. С тех пор каждый год 31 декабря в семье большой праздник.

Отмечают всегда по-разному. Бывало и такое, что день рождения праздновали утром, а уже вечером – Новый год. А еще всем трем всегда весело, как на их дату рождения реагируют другие.

О рожденных под Новый год даже существует несколько исследований. Психологи говорят, что они легко находят выход из любых ситуаций и реже других устраивают истерики.

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