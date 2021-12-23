"Рождественские чудеса": на Тернопольщине многодетная семья усыновила 14 детей из интернатов

В доме также проживают доберман Рэй, кот, морские свинки, шиншиллы и попугаи.

В Тернопольской области многодетная семья Рожицких несколько раз брала воспитанников интернатов на новогодние праздники, а потом уже не могла расстаться с детьми. Семья усыновила четырнадцать.

Об особом празднике в особой семье – в сюжете ТСН. 19:30.

Светлана – мама для девятнадцати детей и семья планирует дальше расти. Так происходит, что именно на новогодние праздники. "Самой первой к нам попала на праздник Марусиночка. Потом Любушка с Настей. Каждый раз говорю, что этого больше не будет. Уже хватит", — рассказывает, улыбаясь, многодетная мать.

Наверное, эту маму не каждый поймет. Когда-то работала в Италии, могла остаться там жить. Однако вернулась в Тернопольскую область и полностью посвятила себя детям.

"Я против интернатов. Даже бедная семья – это лучше, чем жить в интернате. Мы по-настоящему обнимаемся. Мы по-настоящему ссоримся. У нас такие дебаты бывают, такие разборы полетов, но есть семья. Мы учимся прощать, а там нет", – говорит мама Светлана.

В большой семье – большое все. Если машина – то микроавтобус, если зубные щетки – то два полных стакана, три десятка курток и бесконечная стирка – домашних дел здесь хватает на всех. Кто-то развешивает белье, кто-то чистит камин, а Маричка идет выгуливать пса.

"Рождественское чудо": в Тернопольской области семья усыновила 14 детей

Активно расти семья Рожицких начала почти двадцать лет назад. Светлана вспоминает, как однажды вечером в дверь неожиданно позвонили сироты. "Это началось с Нового года. Открываю дверь — стоят двое маленьких детей. Ну, как маленьких — где-то по 12 лет, но пьянящие-пьянящие. Говорят: дайте нам деньги, мы хотим есть. Говорю: дали выпить и не дали закусить? Не дали — говорит. Ходите, я вас накормлю", — вспоминает женщина.

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С тех пор Светлана с мужем усыновили 14 детей, половину – именно в декабре-январе. Брали детей из интернатов как на праздники, но потом не могли с ними расстаться. В прошлом году семья наконец-то переехала в новый большой дом. Теперь почти у каждого есть собственная комната.

На первом этаже уже самостоятельные дети замешивают тесто на пельмени и пиццу. Умение обслужить себя – это едва ли не первое, чему учит детей Светлана. Говорит: интернаты делают из детей беспомощных – и в быту, и в разрешении конфликтов. Приемная мать взялась даже налаживать отношения детей с их родными родителями. Детям стали говорить: вы должны быть благодарны родителям за то, что они вас взяли.

"Я говорю, они ничего мне не должны. Это моя добрая воля, я сама хотела их взять. Я хотела помочь. Они доноры любви так же. Они тоже умеют любить", – объясняет женщина.

В этот день запланирован семейный ужин, на который спешит с работы отец Андрей, и взрослые дети, уже живущие отдельно. Светлана готовит стол. Тем временем дети украшают гостиную, декабрь для этой семьи – особый месяц. В широком семейном кругу Светлана иногда даже задумывается: может, 19 детей — это не финал.

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