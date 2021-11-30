Рождественский пост 2021-2022: что нельзя есть и как нужно себя вести

Рождественский пост 2021-2022: что нельзя есть и как нужно себя вести

Рождественский пост считают не суровым, поэтому кроме мясных и молочных продуктов, яиц и алкоголя можно употреблять все.

Рождественский пост начался в Украине. Следовательно, ни завидовать, ни злословить, стать добрее, ограничить себя в мясных, молочных продуктах и алкоголе – должны те, кто решил поститься. Как вести себя в эти 40 дней, на что изменить привычные продукты, и как такое изменение питания сделать для организма благоприятным, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 29 ноября.

По правилам поста следует отказываться от яиц и молочных продуктов. Исключения церковь делает для нездоровых, пожилых людей, беременных, кормящих грудью, а также для детей до 14 лет.

Рождественский пост считают не суровым поэтому, кроме мясных и молочных продуктов, яиц и алкоголя можно употреблять все. И диетологи считают — резкое изменение в рационе может быть полезным, но при условии, если питаться сбалансировано.

Несмотря на это, надеяться на уменьшение веса на протяжении поста не стоит. Но, говорят священники, еда не самая важная часть поста. Кроме того, в эти 40 дней просят не завидовать и не злословить. Также не венчают, не крестят детей и советуют не справлять свадьбу и дни рождения, чтобы не было соблазнов нарушить пост.

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