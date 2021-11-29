Рождественский пост 2021-2022: для чего требуется, сколько длится и что под запретом

Заговоры на Филипповку, распятие апостола Филиппа, традиции и отрицание поста.
Рождественский пост традиционно начинается 28 ноября и завершается в Святой вечер – 6 января, именно поэтому его называют Рождественским.
Также Рождественский пост еще называется Филипп пост, или Апостолов пост.
Название связано с тем, что заговоры (подготовка к посту) 27 ноября приходятся на день святого апостола Филиппа.
Кто такой апостол Филипп
Апостол Филипп – один из 12 учеников Иисуса Христа. Церковь чтит его память 27 ноября.
Был ученым, имел дар проповеди и исцеления болезней. Есть даже упоминание, как он воскресил умершего ребенка. Убивал хищников молитвой.
После того, как Филипп молитвой уничтожил ехидин в языческом храме, жрецы велели его распять. Но произошло чудо. На месте распятия началось землетрясение, и все жрецы погибли. А это место распятия апостола Филиппа найдено в ХХ веке на территории Памуккале (Турция).
Мощи апостола Филиппа находятся на Кипре, в монастыре Святого Креста.
Сколько длится Рождественский пост
Рождественский пост длится 40 дней – именно 40 – и соответствует количеству дней говения Иисуса Христа в пустыне, перед началом Его трехлетних проповедей. Именно столько постились и пророк Моисей и пророк Илия перед важными событиями в их жизни.
Для чего нужен пост
Содержание поста – это подготовка души и тела к встрече великого праздника, сейчас – к празднику Рождества Христова.
Цель Рождественского поста, как и любого другого длительного поста – напомнить себе, что мы – христиане. А настоящий христианин должен воздерживаться от крайностей, эгоизма, лени и других страстей, загрязняющих нашу душу. Держа наше тело в посте, мы учимся унимать собственные желания и страсти и подчиняться Богу.
История возникновения Рождественского поста
Первые христиане соблюдали только Великий пост (до Пасхи), а с 4 века появилось первое упоминание о втором посте — Рождественском, который длился всего неделю и считался жертвой и благодарением Господу Богу.
А вот с 12 века по новым правилам Рождественский (Филиппов) пост начал длиться уже 40 дней, и так сохраняется и сейчас.
Заговоры на пост или Филипповка
27 ноября начинаются заговоры на пост. В прежние времена наши предки приготовляли еду. Сейчас священники рекомендуют наоборот уменьшить количество пищи, направить свои мысли к Евангелию и чтению молитв.
Что можно и нельзя есть в Рождественский пост
Рождественский пост не так суров, как Великий. Разрешено употреблять рыбу. Единственное строгое правило согласно церковному уставу (Типикону) – это воздержание от мяса, молочных продуктов и яиц.
Новогодний стол – не исключение. Он готовится согласно календарю поста. Вместо мясных блюд можно приготовить блюда из соевых продуктов, а к кашам или картофелю добавить свежие овощи, листья салата и домашние вкусные соления.
Что можно и нельзя делать в Рождественский пост
- В пост запрещается таинство венчания и крещения, разрешены исключительно исповедь и причастие. Даже День рождения желательно праздновать после завершения поста или отметить этот день в покое, тишине и семейном кругу.
- Особенности поста – в соблюдении внутреннего покоя и мира, частых молитвах, посещении храма (по возможности), исполнении заповедей.
- Следует избегать крайностей, чтобы не впасть в тщеславие или фанатизм.
- Нельзя осуждать других за то, что они не соблюдают пост или соблюдаются не так, как вы слышали или знаете.
- Вообще следует избегать сравнений себя с другими. Каждый человек – уникален для Господа, и вас или любого другого человека нельзя сравнивать ни с кем другим.
Удачно проведенный пост – это ощущение внутреннего покоя и мира в Господе.
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